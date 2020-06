'S obzirom kako se neki klubovi kao vlasnici ponašaju, ABA liga je sve samo ne perspektivna'

Nakon što je Euroliga odlučila da će njihovo drugo natjecanje (Eurokup) igrati Cedevita Olimpija, a ne Mornar iz Bara, s regionalnog juga uslijedila je "topnička paljba". A predsjednik i vlasnik kluba iz Bara Đorđije Pavićević "granatira" i vodstvo ABA lige i rivala Cedevita Olimpiju.

Vodstvu regionalne lige Pavićević prijeti sudskom tužbom radi odluke da se liga ne okonča, najavljuju tužbu i protiv Eurolige, a ljubljanskom klubu predbacuju da je nepostojeći i da se za njega ne zna gdje je registriran.

- Ne znam na što se to odnosi jer mi smo uredno registriran klub, imamo porezni broj i plaćamo poreze u Sloveniji, pa mi se čini da je to više izraz Pavićevićeve ljutnje - ističe naš sugovornik direktor Cedevita Olimpije Davor Užbinec.

I doista, po tom Đorđe se zaigrao jer poznato je da je Cedevita Olimpija posve novi klub registriran u Ljubljani i da zbog toga ona zagrebačka Cedevita nije mogla igrati u najvišem hrvatskom rangu. Štoviše, matični savez poslao ih je u najniži rang natjecanja, a onda su se oni snašli te su spajanjem sa Agrodalmom ostvarili pravo igranja drugog ranga natjecanja.

Dodaje još Pavićević da je Mornar u oba ligaška ogleda bio bolji i da bi, u okolnosti jednakog broja bodova, oni trebali biti četvrti, a ne Ljubljančani koji imaju bolju koš razliku ali i 0-2 u međusobnom omjeru.

- Ništa mi kontra Mornara nismo napravili. Štoviše, mi smo se zalagali da se od Eurokupa traži pozivnica za četvrti klub iz ABA lige, no Euroliga je na temelju nekih svojih kriterija odlučila da ABA liga ne dobije pozivnicu za još jedan klub. Zapravo, odlučila je tako ECA, tvrtka koja vodi Euroligu. Sezona je, nažalost, ostala nedovršena i ECA si je uzela za pravo da odluči tko će igrati Eurokup.

Da li je ABA liga odveć panično prekinuta, uoči posljednjeg kola koje se, možda, ipak moglo odigrati?

- Lako je to sada reći, no tada su sve države čiji klubovi čine ovu ligu stale. Kada je slovenska država donijela odluku da nema više javnih okupljanja mi smo vodstvu lige čak predlagali da se naša utakmica s Krkom odigra u Zagrebu, no nije se realiziralo. S naše strane postojala je dobra volja da mi taj dio odradimo.

U toj ligi već su dva kluba koja su istaknula spremnost tužiti ligu!?

- Klubovi se ponašaju kao da nisu svi zajedno suvlasnici te lige. Ne razumiju kako bi liga trebala funkcionirati. Umjesto da se bore da bude uspješnija, oni rade kontra lige koja može imati veliku budućnost no na ovaj način na koji se klubovi ponašaju ta je liga sve samo ne perspektivna. Većina klubova ne gleda interes lige nego samo svoj interes. Neshvatljivo je to jer, velim, mi klubovi smo vlasnici lige i trebamo zajedno upravljati tako da bude što je moguće kvalitetnija i isplativija.

Koliko je za Cedevita Olimpiju važno da igra Eurokup, kad već ne može Euroligu?

- Jako je važno, zbog sponzora, jer i to je natjecanje dosta praćeno. Igrati samo ABA ligu za nas bi bilo premalo a i uvijek je ljepše natjecati se s nekim izvan svog okruženja.

Posljednji slovenski prvak Primorska našao se u ozbiljnim financijskim problemima i na rubu je ispadanja u niži rang natjecanja. Što to znači za njegovo nastupanje u ABA ligi?

- Ako Primorska ne ispuni obveze prema igračima i ne dobije licenciju morat će u niži rang natjecanja, a to je onda siva zona za ABA ligu. Teoretski bi se moglo dogoditi da Primorska ode u najniži slovenski rang, a da i dalje ima pravo igrati ABA ligu pri čemu je upitno s kojim bi igračima oni to mogli činiti. S druge strane, već je dogovoreno da će, ako Primorska ne bude mogla igrati prvu ABA ligu, u to natjecanje ući skopski MZT, kao trećeplasirani klub iz druge ABA lige.

S obzirom da je Cedevita Olimpija prilično brzo raspustila momčad, kako ide sa sklapanjem sastava za sljedeću sezonu?

- Mi smo okosnicu složili, a trebali bismo dovesti još četiri igrača no to će ovisiti i o proračunu. Nadamo se, dakako, i da će cijene igrača na tržištu pasti, posebice onih najtraženijih pa pozicijama jedan i pet, jer mi ne možemo kupovati kada i euroligaši, već kada se oni namire.

U kojoj mjeri će proračun biti ugrožen korona krizom?

- Proračun će biti manji no što smo planirali, manji no za ovu sezonu, no sretni smo što su svi sponzori ostali uz nas. Doduše, u nešto manjim iznosima. Uostalom, čak i najveći europski klubovi poput CSKA i Fenera najavljuju kresanje proračuna, a po tom pitanju jedino se još nisu oglasili Real i Barcelona koji su naslonjeni na istoimene nogometne velikane.

S obzirom da su iz kluba otišli Andrija Stipanović i Filip Krušlin, hoće li u ljubljanskoj Cedeviti biti hrvatskih košarkaša?

- Htjeli smo Matea Drežnjaka i Širokom smo nudili 100 tisuća eura odštete, a oni su tražili dvostruko pa je završio u Ciboni a mi sada pričamo s jednim drugim hrvatskim internacionalcem. No, zato ćemo i dalje imati hrvatskog trenera Golemca, hrvatskog pomoćnika Čizmića, hrvatskog tehničkog direktora Krešu Novosela, kondicijskog trenera Filipa Ujakovića a iz prijašnje Cedevite tu su još tim menadžer Matko Jovanović, glasnogovornik Igor Jagić koji pokriva i ljubljanski i zagrebački klub, baš kao što to čini i Marino Baždarić kao glavni skaut i koordinator za mlađe uzraste.

Kad već spominjemo zagrebački klub, koji je trenutno drugoligaš, kakvi su izgledi da Cedevita Junior zaigra u najvišem hrvatskom rangu?

- Bilo bi dobro kada bi naša druga momčad već od jeseni mogla igrati najviši rang u Hrvatskoj. Tada bi to bila razvojna momčad ne samo za Cedevita Olimpiju nego i za hrvatsku reprezentaciju jer bismo nastojali dovesti neke perspektivne igrače. Taj klub nema ambiciju osvajanja Prvenstva, ali mu je primaran razvoj mladih igrača.

Da li je stresnije biti direktor kluba iz druge države nego što je to bilo dok je Cedevita kakvu znamo stolovala u Zagrebu?

- Ovdje je možda malo veća odgovornost jer je drugačiji pritisak, više je sponzora, a i drugačiji su propisi koje još uvijek učim i oni mi oduzimaju puno više vremena nego u Hrvatskoj. No, raditi u sportu izuzetno je stresno, a mene je ovo proljeće lupio još i potres u Zagrebu. No, ako stres ne možete podnijeti onda niste za taj posao. Uostalom, vi organizacijski možete učiniti sve kako treba ali na kraju ovisiš o tome da li će igrač zabiti ili neće. Logistički smo mi na europskoj razini, kao i u Zagrebu, no svi te na koncu gledaju kroz rezultate a ne kroz organizaciju kluba.