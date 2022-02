Ruski sportaš uzburkao duhove: 'Kakav rat? U Ukrajini traje operacija spašavanja'

Ruski skijaši-skakači Jevgenij Klimov i Vjačeslav Barkov javno su podržali svoju državu koja je napala Ukrajinu.

Klimov je nakon nastupa u finskom Lahtiju pokazivao rukavicu na kojoj je bila ruska zastava.

Russian skier Vjatsjeslav Barkov when asked on NOR television about how it is to compete with all the things going on in the world:

Barkov: Whats going on in the world?

Reporter: War?

Barkov: Where?

Reporter: In Ukraine?

Barkov: In Ukraine its a rescue saving operation. #Ukraine pic.twitter.com/ZxfTAjUJBA