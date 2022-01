Rukometaši će imati paklen put do Svjetskog prvenstva! Evo tko nam sve prijeti

Rukometaši Hrvatske osvojili su prve bodove u drugom krugu na europskom prvenstvu koje se igra u Mađarskoj i Slovačkoj. Pobijedili smo Island sa 23:22 pogotkom Gadže u posljednjim sekundama susreta. Nažalost, pobjeda i eventualna ona posljednja protiv Nizozemske u srijedu, neće nam donijeti toliko željeno treće mjesto u skupini koje donosi razigravanje za peto mjesto na EP-u. A peto mjesto pak donosi izravan plasman na SP. No, da bismo zaigrali 2023. u Poljskoj i Švedskoj morat ćemo u kvalifikacije koje mogu biti jako, jako teške.

Ždrijeb kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo održat će 29. siječnja u Budimpešti. Na svjetskom prvenstvu koje će se održati 2023. u Poljskoj i Švedskoj sudjelovat će 32 reprezentacije, a Europa će kroz kvalifikacije dati 12 reprezentacija. U tih 12 reprezentacija ne ulaze Danska kao aktualni svjetski prvak, te Poljska i Švedska kao domaćini. Plasmanom u drugi krug Hrvatska je u statusu nositelja i ne može u kvalifikacijama igrati protiv Nizozemske, Crne Gore Islanda ili Francuske (ovisno tko se plasira u polufinale), Njemačke, Rusije, Norveške ili Španjolske (ovisno tko se plasira u polufinale), Češke, Srbije i Mađarske.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 20.01.2022., Multifunctional Arena, Budimpesta, Madjarska - EHF Europsko prvenstvo, skupina I, 3. kolo, Island - Hrvatska. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

No, puno je zanimljivija lista tko nam sve prijeti u kvalifikacijama – Austrija, BiH, Bjelorusija, Litva, Sjeverna Makedonija, Portugal, Ukrajina, Slovenija, Slovačka i Švicarska. Već na prvu jasno je da ako izvučemo Portugal, Sloveniju ili Bjelorusiju da će biti itekako zahtjevno za proći. Podsjetimo se, Hrvatska je do sada nastupila na svim svjetskim prvenstvima počevši do 1995. godine. Na SP-ima smo osvojili jedno zlato (2003.), tri srebra (1995., 2005. i 2009.) i jednu broncu (2013.). Kvalifikacije se igraju jako brzo, prve utakmice 13. ili 14. travnja,a uzvrat 16. ili 17. travnja.

