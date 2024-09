Roger Federer komentirao veliki skandal: To je nešto što ne želim gledati

Prije dva tjedna u javnost je procurila vijest da je prvi tenisač svijeta Jannik Sinner tijekom Indian Wellsa bio pozitivan na doping. Je li kriv ili ne, to nikad nećemo saznati, ali nije kažnjen s dvije godine suspenzije kako su mnogi prije njega bili već samo oduzimanjem bodova i novca zarađenih na Indian Wellsu, vjerojatno zbog činjenice da je uz Carlosa Alcaraza najbolji igrač svoje generacije.

Teniski svijet je eksplodirao zbog te odluke koju je donio ITF, a od aktivnih igrača posebno su se istaknuli Nick Kyrgios i Denis Shapovalov. Svjetski teniski velikan Roger Federer došao je u New York pratiti samu završnicu US Opena te su i njega pitali za mišljenje:

"To nije nešto što želimo vidjeti u našem sportu, bez obzira je li on nešto napravio ili nije, ili bilo koji drugi igrač. To je buka koju ne želimo. Za svakog sportaša ovakve optužbe su noćna mora, svakog jutra kad se probudite pitate se dolazi li netko da me testira. Zbog toga je stvarno teško", rekao je, pa nastavio:

"Razumijem frustraciju i one koji se pitaju: 'Jesu li ga tretirali isto kao i druge?' Mislim da se sve svodi na to. Mislim da svi vjerujemo da nije učinio ništa, ali da potencijalna nedosljednost da nije morao pauzirati dok nisu bili 100 posto sigurni što se događa, to je pitanje na koje se treba odgovoriti".

Sinner je dosadašnji dio karijere odradio bez ikakvog incidenta, pa bi vjerojatno bio zadnji igrač na ovom svijetu od kojeg bi se ovako nešto očekivalo. Nažalost, bio je pozitivan. Trenutno još uvijek sudjeljuje na ovogodišnjem US Openu na kojem će u četvrtfinalu u noćnim satima sa srijede na četvrtak igrati protiv osvajača iz 2021. Daniila Medvedeva. Bit će to repriza ovogodišnjeg finala Australian Opena na kojem je Sinner svladao Medvedeva 3-2 okrenuvši 0-2. S obzirom da je ovaj doping-skandal još uvijek ekstremno svjež, njegovo potencijalno osvajanje US Opena bi vjerojatno bio najgori mogući ishod jer bi tek onda izazvao kaos u teniskom svijetu, i među igračima, a i navijačima.