Rock and roll, totalni nogomet ili ipak Leo Messi?

Pred samim smo ciljem. Liga prvaka još će nam ove sezone ponuditi pet utakmica, dva puta po dvije polufinalne te veliki finale na novom stadionu madridskog Atletica, Wanda Metropolitanu.

Četvorka koja je ostala u igri za trofej s velikim “ušima” je u najmanju ruku iznenađujuća, a na rasporedu imamo i jedan finale prije finala.

Od svih silnih favorita, Reala, PSG-a, Manchester Cityja, Juventusa, Atletica i Bayerna, ostali smo na dva favorita i dva apsolutna autsajdera gledamo li šanse projicirane unazad nekoliko mjeseci. Ukratko, ako vam netko kaže da je u rujnu predvidio ulazak Ajaxa i Tottenhama u polufinale Lige prvaka, sigurno mu nećete vjerovati.

Barem deset momčadi bilo je među favoritima ispred momčadi koje će danas otvoriti borbu za Madrid na milijardu eura vrijednom novom stadionu u Londonu.

Poletnost protiv konstante

Otvaranje novog stadiona podiglo je Spurse na novu razinu, iako su već upisali domaći poraz od West Hama. Taj poraz ih nije previše razočarao budući da je ulazak u prvi polufinale najjačeg europskog natjecanja nakon 57 godina najveće postignuće kluba u ovom stoljeću.

Stresan, ali zadovoljavajući četvrtfinale s Manchester Cityjem pun drame ubrizgao je dozu adrenalina u sjeverni London, a najveće zasluge (svaka čast stadionu) ipak treba primiti menadžer Spursa Mauricio Pochettino.

Bivši trener Espanyola i Southamptona proveo je prve dvije-tri sezone tada još na White Hart Laneu polako gradeći momčad. Nakon određenog vremena pronašao je najjaču momčad i držao rezultatsku konstantu, zbog toga je prijelazni rok proteklog ljeta bio apsolutno nevažan za Tottenham.

Na tržištu su potrošili nula funti, za razliku od, primjerice, Fulhama koji je potrošio 108 milijuna funti. Mogli ste tada gledati emisije ESPN-a i BT Sporta i slušati priče o odličnom ljetnom poslu Fulhama i katastrofalnom poslu Tottenhama.

Spursi su trenutačno na tablici glavni kandidati za mjesto u Ligi prvaka, a Fulham je već davnih dana službeno odletio natrag u Championship.

Međutim, možda Tottenhamu i neće trebati mjesto u najbolje četiri momčadi za Ligu prvaka nadmaši li, uz dužno poštovanje, najveće ovosezonsko iznenađenje u Ligi prvaka - Ajax.

Na klupi Ajaxa je Erik ten Hag, do ove sezone anonimni nizozemski trener koji je zapalio nogometni svijet svojom napadačkom filozofijom. Ajaxovi klinci lete terenom, uvjerljivo su najbolji trkači natjecanja, igraju “totalni nogomet”, a buduća neizbježna rasprodaja talenata iz Amsterdama upućuje na moto “sad ili nikad” za sezonu u kojoj su već sad napravili dovoljno za svaku pohvalu, no kako i sam Erik ten Hag kaže, “ako smo došli toliko blizu, zašto ne bismo otišli i do kraja”.

Ten Hag doista je imao dobre mentore na svojim trenerskim počecima jer je vodio drugu momčad münchenskog Bayerna kad je Josep Guardiola (kojeg je nadmašio ove sezone u Ligi prvaka) bio glavni trener. Upijao je kao spužva, pokušavao brojne nove taktike i formacije te, najvažnije, uvijek učio iz svojih pogrešaka.

Nakon odlaska iz Bayerna, u svojoj prvoj punoj sezoni s Utrechtom dosegnuo je finale Kupa, osvojio peto mjesto u prvenstvu i bio proglašen najboljim trenerom lige. Sljedeće sezone otišao je korak dalje i izborio četvrtu poziciju u prvenstvu te se plasirao u Europu.

Mancinijev Zenit bio je za nijansu bolji u borbi za grupnu fazu Europske lige, no to nije umanjilo Hagova postignuća te je na povratku iz Sankt Peterburga dočekan poput heroja. Osvoji li Ligu prvaka s Ajaxom, zamislite kakav bi mu tada doček pripremili.

Finale prije finala

A sada sa sudara autsajdera na već spomenuti finale prije finala. S trenerske strane, Liverpool i Barcelona gotovo ne mogu biti više oprečni klubovi no što jesu, i upravo taj kontrast čini ovaj okršaj zanimljivim. Prvi okršaj bit će sutra na Camp Nouu, a drugi će se održati na mitskom Anfieldu.

Već svi znamo priču o “rock and roll” nogometnom stilu Jürgena Kloppa. Osebujni njemački stručnjak isti je stil nogometa njegovao u Mainzu te u Dortmundu, no bez obzira na divljačku simfoniju, Kloppov povratak Redsa na vrh Engleske i Europe zapravo je krasila – strpljivost.

Rijetki će se sad sjetiti, ali Klopp je imao teških prvih šest mjeseci na Anfieldu. Rezultati nisu došli odmah, preporoda nije bilo i svi su se pitali je li taj Kloppov nogomet adekvatan samo za njemački nogomet.

Do lanjskog finala Lige prvaka udario je temelje i u godinu dana izgradio momčad koja spada u sam vrh europskog nogometa, što bi bila dobra šala prije pet godina bez obzira na pedigre Redsa.

S druge strane, samozatajni Ernesto Valverde došao je u više-manje sređenu momčad. U Barceloni nije bilo problema s imenima na papiru, no trebalo je posložiti hijerarhiju unutar momčadi.

Lionel Messi je neupitni kralj Blaugrane i Valverde je shvatio da puko igranje preko Messija u monotonom sustavu 4-3-3 neće uroditi plodom, a savršen primjer vidio je lani na SP-u u Rusiji kad je istu pogrešku učinio Jorge Sampaoli. Bivši stručnjak Valencije i Athletica iz Bilbaa počeo je eksperimentirati s 4-2-3-1, pa čak i s formacijom 3-5-2 po potrebi.

U biti je igrao prilično slično u različitim formacijama, a Messi je po potrebi šetao s desnog krila na povučenu “desetku” iza Suareza. Bio je svjestan da i u sezoni prepunoj utakmica mora dozirati igrače, pa su tako Messi, Suarez, Rakitić, Alba i Busquets bili pošteđeni po potrebi i zbog toga su odlično tempirali formu do završnice.

Kloppov rock and roll ili Valverdeov provjereni sustav? Pochettinova konstanta ili Ten Hagova neprestana ofenziva? Što god prevlada u iduća dva tjedna, sigurno ćemo gledati posve neočekivani finale Lige prvaka, nešto što je nakon okupacije Reala, Juventusa i Atletica u samoj završnici dobrodošla promjena, barem za neutralne navijače.

