Rimac: Finala su nepredvidiva; Velić: Nemam nastup 'ajmo, ubij, zakolji'

U subotnjem finalu Ćosićeva kupa na splitskim Gripama (19 sati), sučelit će se strategije dvojice obećavajućih hrvatskih trenera. Tijekom petka, obojica stratega ozbiljno su se sa svojim stožerom pripremala za okršaj za trofej.

Po sastavu, igračkoj širini i kvaliteti, ali i po aktualnoj formi Cedevitin Slaven Rimac (44) je u prednosti.

- Znam da je svaki finale nepredvidiv i da će biti zahtjevnih situacija u kojima ću morati dobro reagirati. U sportu se čovjek u prevelikoj želji zna pogubiti, događaju se i loši dani i ozljede te nepredviđene situacije i puno toga se može poremetiti. No, očekujem da će moji igrači dati sve od sebe i da ćemo prezentirati našu najbolju igru jer ovo je lijepa prilika da osvojimo trofej koji bi nam olakšao nastavak sezone - kazao je Rimac koji sada ima priliku donijeti trofej klubu kojem je 2014., kao trener Cibone, "preoteo" naslov prvaka ABA lige, u godini kada su "vitamini" za to imali najveću priliku.

Rimčevu strateškom suparniku Ivanu Veliću (46), koji za sobom ima tri osvojena nacionalna kupa Bosne i Hercegovine, ovo će biti drugi finale Ćosićeva kupa. Prvi mu je bio 2017. sa šibenskim Jollyjem protiv istog suparnika. Je li ovaj puta odnos snaga povoljniji u odnosu njegove momčadi prema suparniku?

- Tada, u Šibeniku, Cedevita je bila apsolutni favorit. Ja sam tada s Jollyjem dobio u polufinalu moj sadašnji klub, no protiv Cedevite nije išlo. Ovaj put, ako mi ponovimo predstavu kao protiv Zadra, onda možemo parirati. Nadam se da će moji igrači biti inspirirani. Ja samo tražim od svojih igrača da daju svoj maksimum i ja ću, bez obzira na ishod, s njima biti zadovoljan. Nismo favoriti, možemo igrati rasterećeno no to nekad zna otići u lošem smjeru. Mi smo imali puno veću potrošnju, a Cedevita dvije laganice pa će biti svježiji. I zato je nama ovaj dan odmora jako dobro došao i ova je formula s četvrtfinalima u istom danu bolja od one dosadašnje kada su neki imali dan odmora više.

Kako Velić planira obuzdati Cedevitinu najjaču snagu a to je njena bekovska linija koju čine Amerikanci Jacob Pullen i Justin Cobbs?

- Što se tiče napada, oni doista jesu najopasniji, no ja jako dobro znam vrijednost igrača koji daju sve za tim kao što su Ramljak, Bošnjak i Katić jer su bili moji igrači u Širokom. Takvi igrači Cedeviti daju dodatnu snagu, posebice obrambeno. Mi nismo favoriti, ali nismo bez izgleda.

Hoće li Velić prije ove velike utakmice svojim igračima održati kakav borbeni govor ili on nije taj tip?

- Ja nisam od onih trenera s nastupom "ajmo, ubij, zakolji" već kroz cijelu sezonu pokušavam svojim igračima usaditi u glavu da je svaka utakmica važna. Kada su u pitanju ovako velike utakmice, pokušavam im govoriti stvari koje će doprijeti do njih i zasad to funkcionira. Za sada moje savjete dobro primaju, a najveća vrijednost ove momčadi je njen timski duh. Vidjelo se to i kroz sezonu da mi nemamo prvu, drugu ili treću opciju i nama svaki put netko drugi iskoči.

Tko god da iskočio ovaj put, Rimac će to zasigurno registrirati i pokušati spriječiti s nekim od svojih defenzivnih specijalista. Uostalom, u klubu u kojem radi sve osim trofeja, barem kada su u pitanju domaća natjecanja, smatra se neuspjehom.

- Imamo velika očekivanja i ambicije pa je stoga i određena nervoza prisutna. Uostalom, ovo je klub po organizaciji bez premca na ovim prostorima pa se od Cedevite i očekuje da osvaja trofeje. Cibonu smo u siječnju lako pobijedili, no ovo je nešto drugo. Uostalom, oni su protiv Zadra pokazali da su spremni i da će biti vrlo motivirani.

Hoće li, u komornoj atmosferi kakva se očekuje na Gripama, dovoljno motivirani biti njegovi Amerikanci jer oni ponekad biraju utakmice?

- Da, vjerojatno ćemo opet igrati pred polupraznim gledalištem no ja ću se potruditi da svi moji igrači shvate da smo došli do utakmice za trofej jer upravo su oni mjerilo uspješnosti sezone. Igrači su mi dosad u takvim situacijama uvijek dobro reagirali.

Da li bi možda bolje reagirali da Cedevita igra finale sa Zadrom, pred naletom "Tornada"?

- Meni je osobno uvijek ugodnije igrati u vreloj atmosferi, no teško mi je reći kako će momčad reagirati jer ako u nekom vatrenom ugođaju krene krivo onda može i loše završiti. Ono što sam dosad vidio jest da su Cobbs i Cook povučeni momci koji u kreševu znaju naivno reagirati. U takvoj atmosferi ih se može isprovocirati.

S obzirom na to da je petak na turniru bio slobodan dan, što je bolje za stanje u završnoj utakmici. Da se u dvije utakmice domogneš finala bez ozbiljna otpora, uz koš-razliku "plus 55", ili da se u finale plasiraš kroz teške okršaje koji ti učvrste tonus?

- Da, istina je da te samopouzdanjem puni to ako dobijaš u egalu, no za nas je puno bitnije da je bilo ovako. Ponajprije zbog mentalnog umora. A taj mentalni zamor je nešto što je opasnije od fizičkog - ističe Slaven Rimac, trener branitelja naslova Cedevite, s kojom Riki ima priliku osvojiti prvi trofej na ovom radnom mjestu.

