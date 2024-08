Rijeka se namučila protiv Rumunja. Sopić: 'Moramo stvarati prilike i igrati prepoznatljivo'

Od svih hrvatskih predstavnika u europskim natjecanjima Rijeka je imala najlakšeg protivnika na papiru, a danas će ipak imati najteži zadatak. Naime, momčad Željka Sopića u prvom je susretu drugog pretkola Europske lige odigrala bez golova s Corvinulom.

Rumunjski drugoligaš dobro se postavio na domaćem terenu i uspio zadržati aktivan rezultat za uzvrat. No, kako za njih tako je aktivan i za Rijeku koja večeras igra doma. Na Rujevici od 20 sati (Max Sport 2) čeka istog protivnika ne bi li izborila prolazak dalje. Bit će to za Rijeku 70. utakmica u Europskoj ligi ili Kupu Uefe, natjecanju koje mu je prethodilo, odnosno 106. međunarodna utakmica pod okriljem krovne europske nogometne organizacije, u 24. europskoj sezoni. Osim toga, bit će to i prva utakmica kvarnerske momčadi ove sezone pred domaćom publikom, a tu si momčad ne smije priuštiti kiks.

– Znamo što nam je činiti, moramo pobijediti da bismo prošli u iduće kolo europskog natjecanja. Ova momčad je spremna za to, jednostavno moramo odigrati prepoznatljivu utakmicu i stvarati prilike koje će dovesti do golova jer samo prolaz se piše – rekao je Sopić koji u ovom susretu neće moći računati na Veldina Hodžu koji se ženi te na Brunu Godu koji je ozlijeđen, ali u kadar se vraćaju Stjepan Radeljić i Niko Galešić.

GALERIJA Ovako izgleda Modrićev penthouse u centru Zagreba. Vatreni je platio bogatstvo

Tko god bude igrao, mora to biti bolja predstava od one u Rumunjskoj.

– Završnica je bila problem, ali još više je problem bio što se radilo o prvoj utakmici u sezoni. Previše smo komplicirali oko 16 metara, nismo napadali dubinu... Analizirali smo sve, pogledali ponovo utakmicu i uz dužno poštovanje prema suparniku, koji ima kvalitetu iznad ranga u kojem igra, puno će se pitati nas. Od prve minute ćemo krenuti po ono što svi navijači Rijeke i cijela Hrvatska od nas i očekuju – poručio je trener Riječana.

Susret je najavio i veznjak Dejan Petrovič.

– S njihove strane možemo očekivati sličnu utakmicu kao i u Rumunjskoj, čvrstu u kojoj će čekati prilike iz kontranapada. Moramo biti bolji, dominantniji i iskoristiti prilike koje ćemo imati. Naravno, veselimo se i što ćemo ponovo igrati pred svojim navijačima.

Inače, ako Rijeka prođe Corvinul, sljedeći protivnik u trećem pretkolu bit će joj pobjednik dvoboja Šerif – Elfsborg. U tom slučaju prva utakmica igrala bi se 8. kolovoza na Rujevici, dok bi uzvrat bio tjedan dana kasnije u gostima. No, ako Rijeka večeras izgubi, spustit će se u treće pretkolo Konferencijske lige gdje bi je čekao susret protiv pobjednika ogleda moldavskog Milsamija i kazahstanske Astane.

VIDEO Nekoć mjesto izlaska i okupljanja, Cibonin prolaz zadnjih godina jezivo je mjesto koje propada