Rebić o novoj ulozi u reprezentaciji: 'Mogu igrati špicu, nisam opterećen golovima'

Hrvatska nogometna reprezentacija od 15 sati u Rovinju počinje živjeti u otočkom režimu. Tako će vatreni u četvrtak na igralištu NK Rovinj vježbati od 15 sati, dakle u vremenu odigravanja utakmice s Englezima u nedjelju. Dan kasnije, u petak, trening će biti održan u 11 sati, a istoga dana u 17.05 s pulskoga aerodroma naša će delegacija poletjeti prema Londonu.

Izbornik Zlatko Dalić nagovijestio je, prema zbivanjima na treningu, kako bi 27-godišnji Ante Rebić mogao protiv Engleza zaigrati kao špica, što robusnom, silovitom Imoćaninu ne bi bilo strano i neobično. Na toj poziciji već je igrao i za reprezentaciju, i za svoje klubove. U takvoj formaciji u prvih 11 bio bi i Nikola Vlašić, dok bi poziciju izgubio Bruno Petković.

Zanimljiva je i intrigantna, nimalo ohrabrujuća situacija oko naših središnjih napadača uoči utakmice s Engleskom. Naime, Ante Rebić posljednji put za vatrene je bio strijelac još u ožujku 2019. protiv Mađara u Budimpešti i od tada je nanizao 11 nastupa za Hrvatsku i na travnjaku proveo čak 712 minuta bez postignutog pogotka.

Bruno Petković pak ima šest nastupa zaredom ili 251 minutu bez gola. Posljednji put zabio je Portugalcima u Ligi nacija u rujnu 2020. godine. Nije li već vrijeme da se nekome od njih napokon otvori?

- Dobro se pripremamo za ovu prvu utakmicu, analizirali smo Belgiju, vidjeli koji su nedostaci – kazao je Ante Rebić jučer u Rovinju.

Bio je upitan i o mogućim kalkulacijama po kojima bi Hrvatskoj poželjnije bilo biti drugoplasirana u skupini kako bi u osmini finala išla na lakšega suparnika.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 08.06.2021.., Rovinj - Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoci pocetka Europskog prvenstva .Ante Rebic Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

- Nismo međusobno pričali o tome. Pokušat ćemo pobijediti u svakoj utakmici i doći što dalje. Ionako moramo igrati i protiv najjačih – uzvratio je Rebić.

Kako gleda na snagu prvoga suparnika Engleza?

- U engleskoj je reprezentaciji dosta mladih igrača, ali i onih koje poznajemo. Mislim da oni ne razmišljaju o tome što se dogodilo prije tri godine već da se pripremaju za ovaj susret kao i mi. Ne mislim da Engleska ima slabe točke, ali mi ćemo se pripremiti što je bolje moguće i ostvariti što je moguće bolji rezultat. Cilj nam je prolazak skupine, a eventualni poraz od Engleske ne bi značio puno. Slijede nove dvije utakmice i možemo do cilja – tvrdi Ante.

A na kojoj će poziciji kod Dalića zaigrati Ante Rebić?

- Gdje ću ja igrati? To je pitanje za izbornika, svi smo spremni igrati na poziciji na kojoj nam on kaže da igramo. U klubu sam drugi dio sezone, jer je nedostajao Ibrahimović, igrao čistu špicu. Neće mi biti problem budem li to isto igrao i u reprezentaciji. Nisam opterećen brojkama, golovi su mi dragi, ali nisu za mene presudni. U Rusiji sam zabio jedan i igrali smo finale, a potpisao bih takav scenarij i sada - istaknuo je Ante i naglasio:

- Igranje na Wembleyju neće igrati preveliku ulogu niti biti prednost na engleskoj strani. Stadion neće biti pun, a mi smo navikli igrati pred praznim tribinama. Šteta je što neće biti navijača, ali već smo dulje vrijeme tako. Možda će nam biti čudno kad se oni vrate.

Bi li nas Englezi mogli ponovno podcijeniti?

- Igrači su ti koji bi nas trebali podcijeniti, ali mislim da nije tako. Svjesni su kvalitete koji posjeduju, ali i naše. A sve ostalo je prošlost - zaključio je Rebić, kršni momak iz Vinjana Donjih i četvrti Imoćanin koji će zaigrati na Europskom prvenstvu.

Prije njega na kontinentalnoj smotri nastupali su dvojica slavnih iz Runovića: Ivan Buljan 1976. u dresu Jugoslavije, te Zvonimir Boban 1996. kao kapetan hrvatske reprezentacije. Ivan Gudelj iz Zmijavaca nastupao je za Jugoslaviju na Europskom prvenstvu 1984. u Francuskoj.

Zanimljivost oko Ante Rebića je da će ovoga ljeta biti debitant na Europskom prvenstvu, a iza sebe već ima čak tri svjetska prvenstva. Naime, još 2013. nastupio je za Hrvatsku na SP-u mladih u Turskoj (na kojemu su bili današnji vatreni Sluga i Livaković) i na njemu postigao dva pogotka, a potom je s A reprezentacijom bio na SP-ima 2014. godine u Brazilu i 2018. godine u Rusiji.

Za A reprezentaciju skupio je 38 nastupa i postigao tri pogotka: protiv Lihtenštajna (prijateljska), Argentine (SP) i Mađarske (kvalifikacije za EP).