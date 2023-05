Real podnio prijavu zbog rasističkih uvrjeda: 'Kažnjen je samo igrač koji je žrtva zlostavljanja'

Nogometni velikan Real Madrid podnio je tužbu tijekom ponedjeljka sa zahtjevom istrage, a nakon što je njegov igrač Vinicius Junior u Valenciji bio meta rasističkih uvreda.

Madridski klub je podnio kaznenu prijavu španjolskom tužiteljstvu, a događaji u Valenciji samo su nastavak onoga kroz što prolazi brazilski nogometaš Vinicius Junior tijekom aktualne sezone. Brojni huligani drugih španjolskih prvoligaša također su ranije rasistički napadali brazilskog napadača. U Realu su zbivanja iz Valencije opisali kao „događaj iz mržnje“.

„Mi u Real Madridu oštro osuđujemo ono što se dogodilo u Valenciji. Vinicius Junior opet je, nažalost, bio meta rasističkih uvreda“, naveli su iz Reala. Istovremeno, Španjolski nogometni savez je tijekom ponedjeljka osudio novi slučaj rasizma u tamošnjem nogometu te je priznao kako Španjolska ima problem u tom pogledu.

Na prvenstvenom susretu Valencije i madridskog Reala, u kojem je domaćin slavio s 1-0, prvo su domaći huligani vrijeđali Viniciusa Juniora, ali je potom Brazilac dodatno rasplamsao atmosferu rugajući se domaćim navijačima. U samoj završnici Vinicius Junior je dobio crveni karton nakon što je udario suparničkog igrača.

Tijekom ponedjeljka brazilskog nogometaša je podržao Gianni Infantino, predsjednik Međunarodne nogometne organizacije (FIFA), koji je ujedno osudio bilo kakav oblik rasizma na nogometnim terenima.

Osim iz FIFA-e dobio je podršku i šireg nogometnog svijeta. Kylian Mbappé, koji je i sam bio na meti rasističkih ispada nakon poraza Francuske u finalu katarskog Svjetskog prvenstva na Instagramu je napisao: "Nisi sam. S tobom smo i podupiremo te."

