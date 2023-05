Pola milijuna čitatelja dalo je mišljenje treba li Modrić ostati u Realu. Pročitajte konačne rezultate

Real Madrid bi trebao produžiti ugovor kapetanu hrvatske reprezentacije Luki Modriću nakon što istekne za mjesec dana, smatra 68 posto od oko 500.000 čitatelja španjolskih novina Marca, pokazuje anketa koju je taj sportski list objavio u petak temeljem glasova prikupljenih putem interneta. Anketa je izrađena nakon što je aktualni europski prvak u srijedu ispao u polufinalu Lige prvaka, visokim porazom od 0-4 na gostovanju kod Manchester Cityja.



Unatoč razočaranju u Madridu publika smatra da bi uprava trebala dati nove ugovore svoj šestorici igrača s kojima suradnja završava 30.lipnja. Branič Nacho Fernandez (77 posto), veznjaci Toni Kroos (73 posto), Marco Asensio (62 posto) i Dani Ceballos (60 posto) te napadač Karim Benzema (58 posto) također ovih dana očekuju razgovore s vodstvom kluba.

Oko 68 posto čitatelja u anketi smatra da bi na klupi trebao ostati trener Carlo Ancelotti kojem ugovor istječe tek dogodine, 30.lipnja 2024. Real Madrid je ove sezone osvojio tri od šest mogućih trofeja. Do kraja prvenstva ostala su još četiri kola, a Barcelona je osigurala naslov. Katalonci su također osvojili i Superkup dok je Real Madrid došao do Kupa kralja.



Modrić, s 37 godina najstariji igrač "kraljevskog kluba", uvršten je među 15 najboljih igrača ove sezone u španjolskoj ligi, izvijestio je u petak organizator natjecanja La Liga. La Liga i kompanija EA Sports organizirali su izbor "Team of the Season" (Momčad sezone) u kojem su prikupili glasove publike putem interneta, glasove nominiranih igrača i odbora neimenovanih "stručnjaka". Bilo je nominirano ukupno 47 igrača iz 17 klubova.

Osim veznjaka Modrića, među 15 s najvećim brojem prikupljenih glasova našli su se i Marc Andre Ter Stegen (Barcelona), Alejandro Balde (Barcelona), Eder Militao (Real Madrid), Joules Kounde (Barcelona), David Garcia (Osasuna), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gabri Veiga (Celta Vigo), Fede Valverde (Real Madrid), Mikel Merino (Real Sociedad), Pedri (Barcelona), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Robert Lewandowski (Barcelona) i Vinicius Junior (Real Madrid).

Organizator je tako uvrstio jednog vratara, pet braniča, pet veznjaka i četiri napadača. Modrić je ove sezone nastupio u 29 prvenstvenih utakmica. Kada se uzmu u obzir i sva druga klupska natjecanja odigrao je 48 susreta.