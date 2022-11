Raspuklo se srce, Zagreb je plakao za Cicom: 'Bio si mi idol, vodilja i pojam našeg grada'

Na današnji dan 1956. godine rođen je legendarni Zlatko Cico Kranjčar, bivši nogometaš i legenda zagrebačkog Dinama, bečkog Rapida te izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.

Da je živ, Cico bi danas imao 66 godina, preminuo je 1. ožujka 2021. godine, a pokopan je na Mirogoju u Aleji velikana, što je i sam zaista bio.

Na njegovom pogrebu je govorio sin Niko i tada rasplakao cijelu Hrvatsku i Zagreb.

Sva ta tuga kulminirala je u petak na posljednjem Cicinu ispraćaju na zagrebačkom groblju Mirogoj gdje je pokopan u Aleji velikana. Jer, Cico je bio velikan i ostat će velikan za sva vremena, pogotovu onima koji su ga poznavali, koji su barem pokoji put vidjeli njegov osmijeh, koji su čuli njegov zvonki smijeh.

Onda je na pozornicu, u majici s natpisom “Zauvijek ponosan kaj sam Purger”, s maskotom svog oca na njoj, došao Niko Kranjčar. - E, moj Cicek. Gle, znam da me sad gledaš u nekoj nebeskoj karaki, zajedno sa svojim prijateljima i da se smiješ jer si me uspio izvući na pozornicu, navući me da budem javno intiman i znam da se smiješ jer znaš koliko to ne volim. I baš si odlučio otići gore kad su se otvorile terase kafića. Sad si bar svi mogu nekaj “reći”, a imaju i kaj – počeo je Niko aludirajući na Cicine pozive na piće, kad je znao pitati: “Kaj, bumo si kaj rekli?’

Posljednji ispracaj igracu i treneru GNK Dinama, velikanu hrvatskog nogometa Zlatku Kranjcaru na zagrebackom groblju Mirogoj. Elvira Kranjcar, Niko Kranjcar.

- Bio si mi idol, zvijezda vodilja, prijatelj, pojam gospoštine i dobri duh našeg grada. To sve znaš. No, ne znaš da ćeš ostati sve to jako dugo. Sjedim na balkonu i gledam dolje onaj oltar koji su navijači napravili, ispred naše zgrade. Mene nitko ne vidi, ali ja vidim malu curicu koja prilazi lampionima i stane. Ode kod tate i pita ga tko je bio ovaj striček. I tata krene. Cicek moj. Bake, djedovi i roditelji ovih dana objašnjavaju tko si i što si bio. Bio si maskota i ljubimac svojih Zagrepčana. Da, i Zagrepčanki. I svih ljudi koji su voljeli naš Dinamo. Znaš kaj, meni si bio tata. Često si znao govoriti da me mama odgojila i da ti nemaš nikakve veze s tim. Nemoj, tata, tako, ti to znaš - rekao je tada Niko Kranjčar.

