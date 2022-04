Dinamova legenda o slavnim danima: Zagreb je bio centar Jugoslavije i bilo je lijepo biti Zagrepčanin

Tog 2. svibnja 1982. godine osvanuo je sunčan dan. Stadion Maksimir bio je dupkom pun. Dinamo je igrao protiv Budućnosti iz Podgorice. Bio je to revijalni susret, slavljeničkog karaktera, jer Dinamo je naslov osigurao i znatno prije tog zadnjeg kola... Plavi se uragan zahuktao u veljači, tutnjao cijelo proljeće i lansirao maksimirsku momčad do naslova. Bio je to prvi naslov nakon duge 24 godine čekanja. Poletjelo je 500 golubova, momčad je istrčala na maksimirski travnjak u društvu zagrebačkih mažoretkinja koje nisu bile uniformirane, već odjevene u plave majice i traperice. Svaki igrač u ruci je držao ružu, koju su kasnije bacili na tribine. Dinamo je pobijedio s 1:0, a jedan od junaka te sezone bio je Marko Mlinarić, popularna plava desetka.