Raphael Assuncao u revanšu s Marlonom Moraesom i povratak Josea Alda u akciju

UFC kreće s prvim od devet evenata koji nas čekaju sljedećih devet tjedana, a prvi na redu je Fight Night u brazilskoj Fortalezi 3. veljače. Glavna borba donosi revanš od pet rundi između izazivača bantam divizije, Raphaela Assuncaa i Marlona Moraesa, dok se u co-main eventu u akciju vraća Jose Aldo protiv sunarodnjaka i nade u usponu, Renata Moicana.

Izravni prijenos ne propustite pogledati u noći sa subote na nedjelju, 3. veljače od 2 sata poslije ponoći samo na Fight Channel PPV-u.

Revanš dva ponajbolja bantamaša

Raphael Assuncao (27-5 MMA, 11-2 UFC) i Marlon Moraes (21-5-1 MMA, 3-1 UFC) ponovno će ukrstiti rukavice na nadolazećem UFC Fight Night izdanju i to u meču zakazanom na pet rundi. Assuncao je Moraesu upropastio UFC debi 2017. kad ga je pobijedio podijeljenom odlukom nakon tri runde.

Assuncao ima samo jedan poraz u zadnjih dvanaest UFC borbi i on datira od srpnja 2016. kad je izgubio od trenutačnog prvaka TJ Dillashawa. U zadnje dvije borbe je nokautom pobijedio Matthewa Lopeza, za što je dobio i bonus od 50.000 $, a nakon toga je u zadnjoj borbi pobijedio Roba Fronta.

Moraes se nakon poraza od Assuncaa vratio na pobjedničke staze i pobijedio u zadnje tri UFC borbe. Prvo je podijeljenom odlukom svladao Johna Dodsona, a onda je nokautirao Aljamaina Sterlinga i Jimmieja Riveru.

Teoretski, pobjednik ovog meča trebao bi dobiti napad na titulu, ali ako dođe do revanša između Henryja Cejuda i TJ Dillashawa, pobjednik će ipak morati još malo pričekati.

Početak posljednje godine sjajnog Josea Alda

U co-main eventu nas čeka povratak Josea Alda (27-4 MMA, 9-3 UFC) u akciju i to protiv sunarodnjaka Renata Moicana (13-1-1 MMA, 5-1 UFC). Aldo je također najavio i da mu je ovo zadnja godina u karijeri prije negoli se umirovi još čitav i zdrav.

Trećeplasirani borac pero divizije, nekoć dominantni prvak Jose Aldo, vratio se nakon dva poraza u borbama za titulu protiv Maxa Hollowayja i to tehničkim nokautom u prvoj rundi kojim je svladao Jeremyja Stephensa na UFC on FOX 30 priredbi u srpnju prošle godine. „Scarface“ je vlasnik najviše pobjeda u povijesti UFC/WEC pero divizije, a sa surodnjakom se nije borio od kad je pobijedio Alexandrea Nogueiru na WEC 34 priredbi u lipnju 2008.

Renato Moicano u UFC-u bilježi pet pobjeda i samo jedan poraz i to od Briana Ortege. Veliki je fan Josea Alda koji nije htio nastupiti u glavnoj borbi nego je inzistirao na sunaslovnom meču, ali Moicano tvrdi da mu borba s legedarnim bivšim prvakom znači puno više od borbe u “main-eventu“.

Veteran Demian Maia u borbi za iskupljenje

41-godišnji Demian Maia (25-9, 19-9 UFC) ovom će borbom čak 29. puta ući u Octagon te će tražiti prekid negativnog niza. Naime, poražen je u posljednje tri borbe. No protivnici teško da su mogli biti teži od onih s kojima se sučelio. Prvo je u borbi za titulu poražen od Tyrona Woodleya, da bi nakon toga bolji od njega bili relevantni izazivači, Colby Covington i Kamaru Usman. Sada će pobjedu tražiti protiv ne toliko istaknutog borca, no borca koji je trenutno u jako dobroj situaciji, s tendencijom napada na vrh.

To je Lyman Good (20-4, 2-1 UFC), 33-godišnji bivši Bellatorov prvak (sada već davne 2009. godine). U pitanju je vrlo čvrsti borac koji se predstavlja kao opaki nokauter, što je dokazano njegovim dvjema UFC pobjedama u kojima je upravo na taj način savladao Andrewa Craiga i Bena Saundersa.

Inače, Maia je do sada samo jednom poražen prekidom i to 2009. godine. Tada je zapravo doživio prvi poraz u karijeri, a nokautom mu ga je nanio Nate Marquardt. Što se tiče Gooda, on niti jednom u karijeri nije završen, odnosno sva četiri poraza došla su sudačkom odlukom. Onaj u UFC-u nanio mu je Eliseu Zaleski Dos Santos. Ove brojke samo nam potvrđuju da bi ovo mogla biti vrlo zanimljiva borba na više različitih polja. U slučaju poraza, Demiana Maiu ćemo možda gledati i posljednji put.

U ostale tri borbe eventa još naš čeka okršaj Charlesa Oliveire (25-8 MMA, 13-8 UFC) i Davida Teymura (8-1 MMA, 5-0 UFC) u lakoj diviziji, poluteškaški okršaj Johnnyja Walkera (15-3 MMA, 1-0 UFC) i Justina Ledeta (9-1MMA, 3-1 UFC) te ženska borba slamka divizije između Livije Renate Souze (12-1 MMA, 1-0 UFC) i Sare Frote (9-0 MMA, 0-0 UFC).

