Ranteš: 'Najvažnije mi je da se kući s natjecanja vratim u jednom komadu'

Nakon rukometaša na pijesku koji su osvojili peto mjesto, još jedan hrvatski kandidat za odličje nije dohvatio medaljaško postolje Europskih igara. A na natjecanju koje se računa i kao Prvenstvo Europe, i 27-godišnji BMX biciklist Marin Ranteš osvojio je peto mjesto nakon čega nije skrivao nezadovoljstvo.

- Nisam previše sretan no nekad je tako. Prvu vožnju sam krenuo malo jače i pogriješio. Uspio sam se skulirati, druga vožnja nije bila najbolja ali je barem neki rezultat. Nažalost, nemamo tri nego samo dvije utrke tako da sam u drugoj išao malo slabije da imam barem neki plasman.

GALERIJA Ranteš osvojio peto mjesto

A u prvoj vožnji preuzeo je rizik s trikom za kojeg je i službeni spiker, inače specijalist za ovaj sport, kazao da ga nikad nije vidio.

- Radio sam taj trik prije par mjeseci u Španjolskoj i to je bilo prvi put da sam ga radio na natjecanju. Svega nas četvorica na svijetu izveli smo taj trik a meni ovaj put nije uspjelo. A znam i zašto. Malo sam se prebrzo zaletio.

Dakle, nije uvijek dobro ni biti brz.

- Zavisi koji je trik u pitanju. Na ovom triku ne vučem toliko u zrak koliko u daljinu i ta jedna pedala više me stajala toga da sam otišao predaleko i pao na ravni dio staze a ne na doskočnu kosinu. No, to je tako, mi većinom učimo na svojim pogreškama. U drugoj vožnji sam smanjio rizik, htio sam imati neki rezultat da ne budem baš posljednji. Da bih osvojio medalju trebao bih i u toj drugoj vožnji puno više riskirati a ja baš i nisam bio sto posto. Trbuh me bolio.

VEZANI ČLANCI:

A dogodila mu se, reći će, tipična ozljeda za BMX biciklizam.

- Ako fulamo pedalu, obično odemo na donji dio.

A taj donji dio - a u pitanju su muški reproduktivni organi - vrlo je bolan pa je dobro što je Marin uspio uopće i nastupiti u drugoj vožnji.

- Zaboljelo me pa sam išao u toalet provjeriti je li sve u redu. Srećom jest pa sam u nastavku jedino u trbuhu osjećao pritisak od udarca.

Koliko jednom vrhunskom BMX biciklistu poput Ranteša treba vremena za ovako složen trik, s puno okreta i vrtnje s upravljačem.

- Sve zavisi. Ovdje su četiri različita trika u jednome. Počeo sam ga učiti prije šest mjeseci. Kako sam zbog ozljede imao pauzu posljednjih mjesec dana ga uopće nisam radio. Mislio sam, napravio sam ga sto puta ići će i sada, no nije išlo. Čim sam zapedalirao dvaput umjesto jednom znao sam da je praktički gotovo, da ne bude kako spada. Na natjecanju, prvi put sam ga napravio u Varaždinu, drugi put u Španjolskoj i treći put je trebalo ovdje ali...

VEZANI ČLANCI:

Koja je ozljeda pak prethodila ovom natjecanju?

- Tri dana prije Svjetskog kupa, u Montpellieru sam imao težak pad i ozlijedio glavu. Svašta je bilo, nokaut. Išao sam i na magnetsku rezonanciju. Puno je toga bilo no to je samo za mene. Uostalom, sada sam dobro. Samo se trebam vratiti treningu i sve bude super. Najvažnije je da se vraćam kući u jednom komadu. Dosad sam imao samo dvije operacije, ramena i ključne kosti, i neka na tome i ostane.

A gdje će trenirati?

- Sad ću tjedan dana biti doma, nakon toga slijedi Bruxelles, gdje je Svjetski kup, pa ću vjerojatno opet u Ameriku da se za kolovoško Svjetsko prvenstvo pripremim kako spada.

Kad se spremaju novi trikovi da li se oni skrivaju od konkurenata?

- U vrijeme današnjih društvenih mreža više manje se zna tko što izvodi. Svaki drugi vikend je neko natjecanje i svi znamo što već netko radi.

A plasirati se na Olimpijske igre, a u Pariz mogu samo dvanaestorica, bit će jako teško.

- S ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva na Igre će trojica a onda će se od ožujka do lipnja, kroz seriju natjecanja, skupljati bodovi za rang ljestvicu s koje će olimpijsku vizu zavrijediti još šestorica. U svijetu nas ima petnaestak koji se stalno mijenjamo no iz jedne zemlje na Olimpijske igre moći će samo dva vozača. A kako Australija i Amerika imaju po četvoricu dobrih to mi olakšava no svejedno ja moram postići dobar rezultat, prije svega za sebe.

VEZANI ČLANCI:

Spletkom pandemijskih okolnosti nije mu pošlo za rukom da nastupi na prethodnim Olimpijskim igrama u Tokiju.

- Kad je počela pandemija koronavirusa zaustavili su sva natjecanja a ja sam imao u planu napraviti dva manja natjecanja koja su donosila 360 bodova što bi mi bilo dovoljno.

Uz Marina je na Europskim igrama kao njegova trenerica bila prijavljena njegova majka, standardna članica njegova tima.

- Ona je i prije putovala kad je mogla. Kada je to otišlo na višu razinu, kada se trebalo putovati po svijetu a nije se imalo novaca, išao sam. No, sada je bila prilika da bude sa mnom jer sam nastupao u Europi.

Ona je dakle više logističarka nego trenerica.

- Ona je za sve što trebam. Karikiram, ne trebam joj reći kad mi nešto treba jer ona to zna. Puno smo prošli skupa pa tako i zna da me ne treba ništa pitati kada se dogodi ovakav rezultat. Ne gnjavi me. A za one stvari koje mi trebaju uvijek je tu.

Ovaj put su tu bili i hrvatski novinari, možda najveći broj (osam) koji je ikada pratio jedan njegov nastup uživo.

- Zato mi je još više žao što nisam uspio.

VIDEO Hajduk predstavio novi dres, zelene je boje. Kako vam se čini?