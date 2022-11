VIDEO Putopisac obišao sve stadione u Kataru: Zaštitari mu ne daju snimati čak ni ulice

Velški putopisac i redatelj Simon Wilson u posljednjih nekoliko godina na YouTubeu je postao poznat kao "kralj putujućih izazova". Primjerice, uspješno je apsolvirao izazove poput obilaženja svih sedam svjetskih kontinenata u sedam dana te odlaska od Liverpoola do Pariza za samo jednu funtu.

Novi izazov za Wilsona je bio u jednom danu obići sve stadione Svjetskog prvenstva u Kataru, što se na kraju i nije ispostavilo pretjeranim izazovom zbog blizine stadiona (prosječno međusobno udaljeni oko 30 kilometara). Velšanin ih je na kraju obišao za deset sati, no da se maksimalno žurio, mogao bi ih obići i za pet-šest sati.

Foto: Balkis Press/ABACA/ABACA Undated photo of Lusail stadium, in Qatar, where will be played some of the FIFA World Cup Qatar 2022 games. Photo by SCDL-Balkis Press/ABACAPRESS.COM Photo: Balkis Press/ABACA/ABACA

Ono što je uhvatilo pažnju najviše gledatelja ovog videa je činjenica da su Wilsona konstantno zaustavljali zaštitari i napominjali mu da nema snimanja i fotografiranja. Wilson je razumio da možda ne smije fotografirati u prostorijama stadiona, ali zaštitari su mu branili da fotografira i snima s ulice, s koje se vide prazne ceste, malo stadiona, parkirališta i pijesak. Čak mu nisu dozvoljavali ni da snima praznu ulicu, na što Britanac nije mogao vjerovati. Wilson je pokušavao pitati i za ulazak u stadione, no naravno da to nije bilo dozvoljeno.

Zanimljivo je gledati dok putopisac prolazi metro postajama i ulicama te četvrtima novih gradova koje su posve prazne, a izgledaju jako lijepo i moderno, pa se i sam Wilson zapitao:

- Je li ovo samo za Svjetsko prvenstvo? Treba li ljudima u Kataru uopće ovo osim Svjetskog prvenstva, pa tu nema nikoga - dodao je.

Foto: Balkis Press/ABACA/ABACA Undated photo of Al Bayt stadium, in Qatar, where will be played some of the FIFA World Cup Qatar 2022 games. Photo by SCDL-Balkis Press/ABACAPRESS.COM Photo: Balkis Press/ABACA/ABACA

Wilson je ovaj video snimao otprilike mjesec dana prije početka Svjetskog prvenstva, a fascinantno je (ne fascinantno iz dobrih razloga) za vidjeti da su oko većine stadiona praktički još uvijek gradilišta.