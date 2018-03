Puljiz primila zlato u Zagrebu iz ruku olimpijske pobjednice

Ana Viktorija Puljiz (do 44 kg) potvrdila je status prve nositeljice i osvojila zlatnu medalju na Europskom kadetskom kupu u Zagrebu u judu. U sva četiri izlaska na tatami dvorane "Sutinska vrela" pokazala je zašto je jedna od najboljih svjetskih kadetkinja.

U prvom nastupu je wazarijem svladala Vasku (HUN), da bi Harmath (HUN) preskočila ipponom, a u polufinalu Muminoviq (KOS) nakon 55 sekundi borbe. Finalna borba za protivnicu je donijela Goebel (GER), koju je mlada judašica iz Solina svladala wazarijem.

Osim što je osvojeno na domaćem "terenu", ovo zlato će za Puljiz biti posebno jer ga je primila iz ruku aktualne olimpijske pobjednice Majlinde Kelmendi (KOS).

U isto vrijeme nastupao je Dominik Družeta (do 81 kg) na Grand Prixu Agadir, gdje je došao do borbe za broncu, ali ga je na putu do postolja zaustavio Egutidze (POR).