Jedini igrač Cityja koji nije na prodaju potpisao novi ugovor

Engleski 22-godišnji nogometni reprezentativac Phil Foden potpisao je novi, petogodišnji ugovor s Manchester Cityjem, objavili su u petak aktualni prvaci engleske Premier lige.

Prema novom ugovoru Foden će ostati na Etihadu do ljeta 2027., dok ga je prijašnji za klub vezao do ljeta 2024.

Ovaj 22-godišnjak je produkt nogometne akademije Manchester Cityja, a od debija za prvu momčad, koji je dočekao pod Pepom Guardiolom već 2017., Foden je u pet godina sakupio ukupno 182 nastupa i 52 puta se upisao u strijelce.

- Teško je riječima opisati koliko sam sretan što sam potpisao ovaj ugovor. To je ostvarenje sna - izjavio je Foden u službenom priopćenju.

So happy to have extended my contract at City ✍️😁 It was my dream to play for this club when I was a kid and I’m so grateful that my dream has come true! Looking forward to many more years here 🙌🏻



Thank you to the fans for all your support 💙 pic.twitter.com/0rs7G0RZ2A