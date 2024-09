Prvi čovjek Lokomotive bocnuo Dinamo oko goruće teme: 'Tu priču potencira jedna grupa ljudi'

Kratak intervju s prvim operativcem Lokomotive i članom Izvršnog odbora HNS-a Božidarom Šikićem. Najprije: kako to da Lokomotiva danas ima bolju suradnju (s obzirom na protok igrača u oba smjera) s Hajdukom, nego s Dinamom?

– Mi imamo suradnju sa svima, mi smo klub otvoren za suradnju, i svi klubovi naši su sportski prijatelji. Sa svima imamo odlične odnose i ako se vidi da možemo zajedno napraviti nešto korisno za nogomet – a to je moj prvi cilj – ne vidim zašto u tome ne bismo mogli surađivati – kaže Šikić i dodao:

– Što se tiče Hajduka, i oni su vidjeli da su jedno priče, a drugo su djela. Vidjeli su da je Lokomotiva normalna sportska sredina koja se bori za sebe u teškim uvjetima.

Što dolazak Bjelice u Dinamo znači uoči derbija s Lokomotivom?

– To je Dinamova priča i neka se oni s tom pričom nose. Uvijek promjena trenera donosi pozitivan šok, a što i koliko on može sad donijeti – to su kratkoročne stvari. Dugoročno će se tek vidjeti nakon nekoliko mjeseci. Mi ćemo u Maksimiru igrati normalno, mi smo momčad u formiranju, jer svake godine moramo prodati 6-7 najboljih igrača, i sada moramo stvoriti nove mlade igrače kako bismo od njihove prodaje mogli preživjeti. To je nažalost naša sudbina. Mi ne možemo drukčije.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tko će biti prvak?

– Da ste me pitali prije dva tjedna, rekao bih da Dinamo nema konkurencije. Međutim, bumo vidli kako će biti. Dinamova prednost je to što je u startu 30 milijuna eura ispred svih nas, međutim pokazale su i druge momčadi da su ozbiljne. Bit će tu svega, svatko svakoga može pobijediti, a na duge staze Dinamo ipak ima određenu prednost. Jer ima najbolji roster igrača.

Dinamo se često žali na HNS kako je zakinut ukidanjem B momčadi?

– Tu priču o B momčadi gura jedna grupa ljudi zbog svoga interesa. A što je ta B momčad donijela bilo kome? Pa nismo mi Španjolska da imamo toliko igrača. Pa Dinamo je – kada je imao B momčad – imao registriranih 20 igrača koji nikad nisu smjeli doći u Maksimir, osim u gledalište. Je li to interes? A Dinamo, ako ima nekolicinu talentiranih juniora za koje žele da igraju seniorski nogomet, mogao ih je poslati na posudbe u neki od prvoligaških klubova; Istru, Slaven Belupo, Lokomotivu... – zaključio je Šikić

FOTO: Tko je supruga Nenada Bjelice? Zajedno su 30 godina, a upoznali su se preko njegove sestre