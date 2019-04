Predsjednik Dinama o kazni: Znam da će sada krenuti priče kako je uprava nesposobna

Nažalost, nije bila u pitanju prvotravanjska šala. UEFA je doista u ponedjeljak drastično kaznila Dinamo zbog navodnog rasizma, premda nikome nije jasno kako je jedan prastari transparent odjedanput postao tako sporan.

Dinamo je kažnjen s dvije utakmice bez gledatelja, s naglaskom će UEFA drugi ogled ispred praznih tribina Modrima ipak oprostiti ako navijači u sljedeće dvije godine ne ponove isti prekršaj.

Maksimirska uprava je najavila žalbu, ali pitanje je hoće li pomoći budući da FARE, organizacija koja se bori protiv rasizma u nogometu, sporni keltski križ na transparentu BBB-a drži na popisu simbola koji se vežu uz neonacizam ili neofašizam.

Istina, FARE s keltskim križem nema problem kada su u pitanju navijači Celtica ili irske reprezentacije, odnosno kada je drugačije stiliziran, ali Dinamu u ovom trenutku to ne znači puno.

Čitava je situacija silno zbunila i predsjednika Dinama Mirka Barišića, koji je godinama gledao taj transparent ne znajući da će ga jednog dana nekakav delegat proglasiti 'zločinom za zatvaranje tribina'.

- Sve je to tužno i postaje besmisleno. Nije mi baš jasna optužba za rasizam, i to zbog jednoga slova na transparentu koji Bad Blue Boysi imaju od osamdesetih godina. No, ne možemo izaći na kraj ni s ostalim problemima, s pirotehnikom. I ne znam što možemo napraviti.

Imamo brojače, kamere i policiji šaljemo sve snimke. A posebno mi je žao što smo imali krasnu atmosferu, pun stadion. S ovakvim ponašanjem se opstruira momčad, klub. I znam da će sad krenuti priče kako je uprava kluba nesposobna, kako ne bi bilo baklji da netko drugi vodi Dinamo, ali pustimo sad to. Sve ovo polako tjera u očaj, mi smo nemoćni – kazao je Barišić.

