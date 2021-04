Proslavljeni igrač Dinama: 'Ako je pao Tottenham, može pasti i Villarreal'

Bila je to jedna od najboljih utakmica Dinama u Europi, pogotovu u to vrijeme, plavi su tog 16. rujna 2010. godine bili autsajderi protiv španjolskog Villarreala. No, momčad koju je vodio Vahid Halilhodžić sjajno se postavila protiv tada jake “žute podmornice” za koju su, među ostalim, igrali Diego Lopez, Capdevila, Musacchio, Senna, Bruno Soriano, Borja Valero...

Halilhodžić je tog ljeta došao u Dinamo i sve promijenio na bolje, plavi su igrali odlično, nije bilo slabe karike u plavom stroju za koji su igrali: Kelava, Vrsaljko, Cufre, Bišćan, Tonel, Ademi, Badelj, Morales, Rukavina, Sammir, Tomečak, a još su ušli Chago, Ibañez i Beqiraj. Posebno dobro igrali su Sammir i Ante Rukavina koji su i zabili za tu 2:0 pobjedu u Maksimiru.

Imali smo šansu i tamo

– O, dobro se sjećam tih utakmica s Villarrealom, pogotovu su lijepa sjećanja na tu prvu utakmicu koja je bila fenomenalna, na drugu su malo manje lijepa – prisjeća se Ivan Kelava koji je nakon Dinama promijenio puno klubova, a sada je taj 33-godišnji vratar u grčkom Xantiju.

Naravno da sjećanja na uzvrat u Španjolskoj nisu lijepa, Villarreal je slavio pobjedu 3:0 u grupnoj fazi Europske lige.

– U prvoj smo utakmici stvarno bili dobri, radili smo sve što smo taktički i planirali i ispalo je savršeno. Imali smo mi šansu i u drugoj utakmici s njima, pri 0:0 smo imali veliku priliku, nismo zabili i onda smo upali u njihov mlin.

Kelava je veliki navijač Dinama, pa prati Villarreal i danas, suparnik plavih u četvrtfinalu Europske lige.

– I sada imaju odličnu momčad, kako imaju individualnu snagu, tako imaju i kao momčad. Pričao sam ovdje u Grčkoj s jednim svojim suigračem Španjolcem i rekao mi je da Villarreal jako uvažava Dinamo, da ga neće podcijeniti. Ako im se uđe u žrvanj onda su jako opasni, ali znaju igrati promjenljivo. No, tu su i naši dečki koji su pokazali da znaju igrati, imaju kvalitetu, pa budu li u vrhunskom izdanju onda će se i njih nešto pitati. Ma ja sam optimističan uvijek kad je o Dinamu riječ – zaključio je Ivan Kelava.

Luis Ibañez bio je ljubimac navijača, voljeli su ga i u drugim klubovima, ne samo u Dinamu jer je uvijek ginuo na terenu, uvijek je igrao sa srcem. Takav je bio i protiv Villarreala. U prvoj utakmici u Zagrebu Vahid Halilhodžić uveo ga je u igru s klupe, dok je u susretu u Španjolskoj igrao cijelu utakmicu, no ne na svojoj uobičajenoj poziciji dok je igrao u Dinamu, nije taj put bio na lijevom beku.

- Sjećam se tih utakmica, u Zagrebu sam ušao kad je bilo 2:0 za nas, a tamo sam igrao na cijelu utakmicu, ali na lijevom krilu. Koliko znam, nije nam bilo posebno teško igrati protiv njih. U Zagrebu smo se odlično postavili i nismo im puno toga dali. Ma nije bilo posebno teško igrati ni kod njih, istina je da su nas dobili s 3:0, ali nisu nas nešto posebno stiskali i gazili, dalo se s njima igrati. Mi nismo zabili, oni jesu. Pa daleko nam je teže bilo godinu dana prije kad smo igrali u Londonu s Tottenhamom, oni nam nisu dali disati – prisjetio se Luis Ibañez koji je nakon Dinama igrao u Argentini, u Racingu, pa u Mađarskoj, Crvenoj zvezdi, Trabzonsporu, Karabuksporu, a sada je taj 32-godišnji hrvatski zet u mostarskom Zrinjskom.

Gvardiol me oduševio

Prati on Dinamo i dalje i daje mu velike šanse u dva okršaja koja slijede s Villarrealom.

- Može Dinamo i danas pobijediti Villarreal, ako je mogao pobijediti Tottenham, može i Španjolce. Budu li plavi u izdanju u kakvom su igrali protiv Spursa, s takvom željom, borbom, onda mogu puno toga napraviti. Dinamo je danas doista kvalitetan – napominje Ibañez kojeg smo pitali koji mu se današnji igrači plavih sviđaju.

- Prije svega mi se Dinamo sviđa kao momčad, zajednički djeluje odlično, a to je najvažnije, ima glavu i rep. A onda u takvoj zajedničkoj igri iskoči netko kao Ademi, Petković, Oršić. A ako bih nekoga izdvojio, onda je to mladi Joško Gvardiol, on me doista oduševio. Pa dečko je zapravo stoper, a igra na poziciji lijevog beka kao da to igra cijeli život. U zadnje je vrijeme počeo odlaziti i naprijed, sjajno probija, ulazi u šanse, dečko je tako mlad, a igra fenomenalno. Ma, samo se nadam da će Dinamo u četvrtak biti kompletan i da će igrati kao protiv Tottenhama - zaključio je Ibañez.