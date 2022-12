Proslaviti zlato s publikom u Splitu bila nam je najveća nagrada

S 47 od mogućih 49 bodova Marko Bijač (31), vratar Olympiakosa i hrvatske vaterpolske reprezentacije, premoćno je osvojio naslov najboljeg hrvatskog vaterpolista 2022. u anketi Večernjeg lista. Pripao mu je tako i drugi Sikirica, prvoga je zaslužio 2016. godine. Nakon što je na zagrebačkoj Noći hrvatskih prvaka, održanoj u osebujnom prostoru Laube, primio trofej, gospar Marko skromno je istaknuo:

– Velika je čast u ovako uspješnoj godini biti izabran za najboljeg pojedinca, ali nama je uvijek u prvom planu momčad, pa i oni igrači koji su s nama odradili pripreme, a nisu igrali na EP-u u Splitu. I oni su pridonijeli blistavom ljetu hrvatske reprezentacije.

Renco mi je puno pomogao

Kako biste ovaj izbor za najboljeg vaterpolista usporedili s onim iz 2016. godine?

– Drago mi je da sam obje nagrade dobio u godinama u kojima je hrvatski vaterpolo ostvario velike uspjehe: srebro na OI-u u Riju 2016. i zlato na EP-u u Splitu ove godine.

A kako biste usporedili svjetsko zlato reprezentacije u Budimpešti 2017. i europsko u Splitu 2022. godine?

– Mislim da je najveća razlika u tome što je većina igrača iz 2017. već godinama igrala u reprezentaciji i imala je veliko međunarodno iskustvo, dok je zlato u Splitu osvojeno s potpuno novim sastavom u kojem je velikom broju igrača ovo bilo prvo ljeto s reprezentacijom.

Kad već spominjemo EP-u Splitu, je li to natjecanje na kojem ste branili najbolje u karijeri?

– Teško je govoriti o osobnim izvedbama, mogu samo reći da sam cijelo ljeto, kao i ostatak momčadi, uistinu naporno radio. I kako sam se osjećao iznimno dobro tijekom cijelog turnira. Naravno da je svima nama, pa tako i meni, dodatna motivacija bila ona predivna publika u Spaladiumu i zato nam je najveća nagrada bila proslaviti zlato s njom. To je ono o čemu smo sanjali još od prve utakmice kad smo prvi put osjetili huk s tribina.

Koliko vam je u pripremama za Split pomogao trener vratara Renco Posinković, kako je bilo surađivati s njim?

– Renco mi je puno pomogao i to ne samo ovo ljeto nego i na samim počecima moje karijere kada je među prvima prepoznao moj talent i doveo me kao mladog vratara u Mornar. Mislim da je to bio ključni trenutak moje karijere kada sam prvi put u kontinuitetu mogao igrati na seniorskoj razini. Jako sam napredovao u te dvije godine igranja u Mornaru trenirajući s Rencom.

Kako se pripremate za utakmice? Frano Vićan imao je tekicu u koju je zapisivao karakteristike suparničkih igrača, imate li i vi nešto slično?

– Ha-ha, nemam tekicu, ali prije svake važnije utakmice gledam videosnimke i analiziram igru i udarce suparnika.

Kako ste zadovoljni statusom u Olympiakosu, smeta li vam što manje branite (domaće utakmice) ili vam to odgovara?

– Jako sam zadovoljan ukupnom situacijom u Olympiakosu. Klub je sjajno organiziran, imamo izvrsne navijače i veliko mi je zadovoljstvo igrati ondje. Što se broja utakmica tiče, trenutačno mi odgovara da se rotiramo na vratima u grčkom prvenstvu. Budući da sam dugi niz godina u Hrvatskoj i Italiji branio i više od 90 posto utakmica, dobro mi dođe pokoji slobodan vikend i mogućnost da laganije utakmice svog kluba odgledam s tribina.

U Ateni nikad nije dosadno

A kakva je suradnja s trenerom Igorom Milanovićem?

– Odlična. On zna sve o vaterpolu i ne ustručava se svakome skresati u oči što ga ide. A meni se to sviđa.

Ovo je za vas iznimno uspješna godina, uz ostalo diplomirali ste na Visokoj školi Aspiri u Splitu? Žalite li za nečim ili je sve u 2022. bilo potaman?

– Žalim možda jedino što se s Olympiakosom nismo uspjeli plasirati na završni turnir Lige prvaka u Beogradu iako smo sjajno otvorili sezonu. Došlo je do pada u drugom dijelu i to je jedan od ciljeva koje ove sezone svakako želimo ostvariti.

A koje biste još sportske ciljeve željeli realizirati sljedećih godina?

– Nikad ne volim postavljati daleke ciljeve. Maksimalno sam fokusiran na ovu sezonu, prvenstveno s Olympiakosom, a nakon toga i na ovo ljeto, odnosno SP u Fukuoki s reprezentacijom. A važnije od svega mi je da budem zdrav i da me ozljede zaobiđu.

Već drugu sezonu živite s obitelji u Ateni, kako ste se snašli?

– Atena je predivna za život, sjajna klima, hrana, grad sa zaista bezbroj mogućnosti, gdje je rijetko kad dosadno. Obitelj je sa mnom i mogu reći kako smo svi zadovoljni životom ovdje.

Pratite li utakmice nogometnoga SP-a, kakvim vam se prvenstvo čini, posebno kad su u pitanju nastupi naše vrste?

– Pratim, naravno, SP u Dohi i veliki sam navijač naše reprezentacije. Prvenstvo je iznimno kvalitetno i svatko tko voli nogomet može uživati u zanimljivim utakmicama. Naravno, svi se najviše veselimo našim momcima i ovim putem želim im svu sreću u četvrtfinalu s Brazilom. Mislim da su svoju kvalitetu već nebrojeno puta dokazali i uz malo sreće vjerujem kako i ove godine mogu napraviti velik rezultat. Kako god prošli, zaslužili su našu podršku i poštovanje.