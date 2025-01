Problem Nike Kovača: 'On je karakterno katastrofa, je li toliko sebičan i nesiguran?'

Bivši izbornik i kapetan hrvatske reprezentacije Niko Kovač je već deset mjeseci bez posla. Nakon što je u ožujku prošle godine dobio otkaz na mjestu trenera njemačkog prvoligaša Wolfsburga, povezivalo ga se s raznim klubovima; od Bešiktaša, Nice, HSV-a, Dinama, pa čak i Liverpoola, ali je 53-godišnji hrvatski strateg još uvijek u rubrici 'nezaposlenih'.

Najglasnije povezivanje Kovača s novim trenerskim angažmanom počelo se događati prethodnih dana, a vezano je za upražnjenu trenersku poziciju u njemačkom velikanu Borussiji iz Dortmunda. Naime, 36-godišnji stručnjak Nuri Sahin je sredinom tjedna dobio otkaz nakon što je Borussiju ostavio tek na desetom mjestu ligaške ljestvice.

Njemački mediji danima izvješćuju o potencijalnom Sahinovom nasljedniku, a Niko Kovač se ističe kao prvi favorit za preuzimanje pozicije. Uz njega se kao kandidati spominju Roger Schmidt koji je nedavno dobio otkaz u Benfici te Erik ten Hag koji je krajem prošle godine dobio otkaz u Manchester Unitedu.

Spomen Nike Kovača u njemačkom javnom nogometnom prostoru generalno izaziva burne reakcije, ponajviše zbog činjenice da je u gotovo svakom klubu u kojem je radio imao probleme i sukobe s igračima koji su eskalirali u javnosti. Sjetimo se samo sukoba u Bayernu s legendom kluba Thomasom Müllerom, najboljim asistentom u povijesti Bundeslige, kad je Kovač jednom prilikom izjavio: "Ako nam ponestane ljudi, Müller će sigurno dobiti minutažu." Dobro je poznato da je Kovač tada posebno trenirao strogoću na najvećim zvijezdama kluba te isforsirano htio dati priliku mlađim, ali vidno lošijim igračima. Situacija je eskalirala do te mjere da je Müller javno najavio svoj odlazak iz kluba ako Kovač ne ode.

Na kraju je Kovač dobio otkaz, a nekoliko godina kasnije se za njemački Sky ispričao Mülleru zbog svojih postupanja te ustvrdio da je bio u krivu. Međutim, to nije bila jedina situacija u kojoj je Kovač trenirao strogoću na najvećim zvijezdama. Još u doba vođenja Eintrachta iz Frankfurta je kreirao veliki problem s tada najboljim strijelcem kluba Alexom Meierom, a slično se dogodilo i za vrijeme mandata u Monacu s Wissamom Ben Yedderom. Kovač je Ben Yeddera stavljao na klupu jer po njegovom mišljenju nije mogao igrati visoki presing, a Ben Yedder je čak i ulascima s klupe bio daleko najbolji strijelac Monaca i jedan od najboljih strijelaca lige. Pitanje je što bi bilo kad bi igrao od prve minute, a odgovor na to pitanje možemo pronaći u njegovim brojkama pod drugim trenerima budući da je nerijetko bio najbolji strijelac lige te postao drugi najbolji strijelac u povijesti kluba.

I u Kovačevom zadnjem angažmanu, na klupi Wolfsburga, dogodila se slična situacija. Kovač je imao buran odnos s jednom od najvećih zvijezda kluba, Nijemcem Maxom Kruseom. Riječ je o ofenzivcu koji je tijekom svoje karijere u Bundesligi čak šest sezona završio s 10 ili više pogodaka, a čak četiri sezone u kojima mu je zbroj golova i asistencija iznosio više od 20. Ukupno je u Bundesligi, igrajući za Werder, Freiburg, St. Pauli, Borussiju Mönchengladbach, Union i Wolfsburg odigrao 307 utakmica s vrlo dobrim učinkom od 97 golova i 79 asistencija, po čemu je 14. najbolji asistent u povijesti Bundeslige. Osim toga je upisao i 14 nastupa te četiri pogotka za njemačku reprezentaciju. Dakle, dokazani igrač prilično velikog renomea.

Kovač Kruseu unatoč golovima i asistencijama nije htio dati mjesto u redovitoj prvoj postavi momčadi, što nije dobro utjecalo na rezultate Wolfsburga. Sukob je eskalirao do te mjere da je 2022. godine hrvatski trener potjerao Krusea iz kluba. Baš se Kruse nadovezao na glasine o Kovaču kao kandidatu za preuzimanje Borussije Dortmund, s priličnom dozom sarkazma.

- On je moj favorit za preuzimanje Dortmunda. Tako će klub shvatiti što je to zapravo kriza. Nestat će sav mir i harmonija. Najozbiljnije sumnjam u to da on može ondje u tome uspjeti - istaknuo je Kruse.

U svakom klubu u kojem je radio Kovač je imao probleme s ponajboljim igračima, odnosno zvijezdama te momčadi. Kruse ističe da je to stvar ega.

- Karakterno je Niko Kovač apsolutna katastrofa. On ima poseban način vođenja momčadi, od početka želi pokazati da je glavni. U svim klubovima u kojima je bio trener relativno je brzo slomio glavnog igrača. Kapetana Wissama Ben Yeddera u Monacu, Alexa Meiera u Eintracht Frankfurtu, Thomasa Müllera u Bayernu. I onda mene u Wolfsburgu - rekao je Kruse, pa dodao:

- Sve su to samouvjereni i vrhunski igrači. Pitam se, zašto to radi? Je li toliko sebičan, nezadovoljan samim sobom ili nesiguran? U klubu želi pokazati da je on gazda i da se nitko s njim ne smije petljati.

Kovača tako prati loš glas, posebice nakon posljednjeg mandata u Wolfsburgu u kojem mu je klub dao ogromnu količinu strpljenja koju Hrvat nije uspio opravdati. Mandat u Wolfsburgu mu je trajao 625 dana, a uzevši u obzir da je klub tada bio peti u ligi po plaćama igrača, vrijednosti kadra i potrošenom novcu na transfere u toj sezoni, činjenica da je u trenutku otkaza bio s klubom na 14. od 18 mjesta na ljestvici Bundeslige bila je prilično poražavajuća. Od svih trenera koji su dobili priliku voditi Wolfsburg više od godinu dana, Kovačev omjer osvojenih bodova po utakmici je bio daleko najslabiji (1,32).

Njemački mediji ističu da je glavni razlog tome Kovačev modus operandi da želi najbolje igrače odmah spustiti na zemlju i pokazati im tko je 'gazda', no u dosadašnjoj karijeri takav model funkcioniranja mu nije funkcionirao, samo je stvorio kontraefekt. Ako bi došao u Borussiju, povijest pokazuje da bi morao biti posebno oprezan s najvećim zvijezdama Dortmunda poput Guirassyja, Gittensa i Brandta.