Poznati Hrvat prolazi kalvariju, u trenu mu se urušio život: 'Nikome ne želim ovo što obitelj i ja proživljavamo'

Mladi hrvatski nogometaš Mario Vušković i stoper njemačkog drugoligaša HSV-a (22) bit će kažnjen četiri godine – sve do jeseni 2026. Međunarodni sportski sud CAS u Lausannei donio je presudu u slučaju dopinga. No, CAS još nije javno objavio svoju odluku, javljaju njemački mediji. Vuškovićev slučaj počeo je u rujnu 2022. godine, kada su mladi vatreni i njegov suigrač Xavier Amaechi nakon treninga podvrgnuti dopinškoj kontroli.

– DFB sportski sud je uvjeren da analize A i B uzoraka urina igrača pokazuju prisutnost egzogenog eritropoetina ili skraćeno EPO-a. Ovo je zabranjena takozvana ''nespecifična tvar'', koja predstavlja kažnjivo kršenje antidopinških propisa DFB-a – zaključio je Stephan Obeiholz, predsjednik sportskog suda DFB-a, uz dodatak kako daljnje analize nisu potrebne.

Klub će razgovarati s Vuškovićevim odvjetnicima o odluci suda, a tema bi trebala biti opcija osporavanja presude, odnosno priziv idućoj sudskoj instanci, navodi njemački portal Mopo. No, upitan je ishod svega i sada se postavlja pitanje je li ovo i kraj karijere mladog i perspektivnog nogometaša jer je pauza od nogometa predugačka da bi se vratio na pravi način.

Prije cijele ove životne drame, život Marija Vuškovića izgledao je potpuno sportski i nogometno. Odrastao je u obitelji koja je nekoliko naraštaja živjela nogomet. Pradjed Marko Vušković upisao je tri nastupa u ratnom Hajduku koji je nastupao na oslobođenom teritoriju Visa tijekom Drugog svjetskog rata, no hajdučkoj je obitelji puno poznatiji kao dugogodišnji klupski tajnik, i to u vrijeme ''zlatne generacije'' sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

Dinastiju Vuškovića u dresu Hajduka nastavio je i Marijev djed, po kojem je glavni akter ove priče i dobio ime. On je pak bio jedan od najdarovitijih izdanaka Hajdukove škole nogometa u generaciji Ivice Šurjaka, Jurice Jerkovića, Dražena Mužinića..., no nikad nije upisao prvoligaški nastup za Hajduk, nakon juniorskog staža otisnuo se u Nizozemsku, gdje je uspješno nastupao za Go Ahead Eaglese i Heerenveen. Poginuo je 1985. u prometnoj nesreći na putu prema Omišu, za koji je tada igrao.

Jednako darovit bio je i Mariov otac Daniel Vušković, a malo je poznato da je propustio priliku debitirati za Hajduk zbog Mariova rođenja. Trener Nenad Gračan uvrstio ga je u momčad za Koprivnicu, no Daniel je zamolio trenera da ga oslobodi putovanja kako bi dočekao rođenje prvoga sina. Kasnije je debitirao kod Slavena Bilića, kao jedan od najtalentiranijih u generaciji Marija Carevića i Darija Srne, s kojima je i danas nerazdvojan prijatelj. Upisao je 18 nastupa i zabio šest golova, no zbog brojnih ozljeda i turbulencija u Hajduku nije uspio odigrati više.

Potom je došao red na četvrtu generaciju, na Marija koji je s nogometom počeo u RNK Splitu, a u Hajduk je stigao kao kapetan crvenih početkom 2016., godine. Redovito je nastupao za sve mlađe uzrasne selekcije reprezentacije Hrvatske do U-21 ranga, a u Hajduku se prilično dokazao, što i govori njegov transfer u HSV od 4,2 milijuna eura. U Njemačku je otišao 2021. godine, nešto više od godinu dana prije potresnih vijesti o dopingu.

Zanimljivo, još dok je bio u redovima Hajduka, Marija je ugledni britanski list ''The Guardian'' proglasio jednim od 50 najvećih talenata svijeta u njegovoj generaciji.

Od stranih klubova navija za Arsenal, ali voli talijanski nogomet i broj 4, ali kako nije bio slobodan kad je ulazio u prvu momčad, uzeo je broj 44 kad je nastupao za Hajduk. Ako su na stolu meso i riba, bira ribu, a za piće vodu.

Svi koji ga poznaju tvrde kako su prevare i bilo kakav oblik ponašanja sličan tome daleko od onog što Mario predstavlja kao sportaš i osoba. Sam je rekao da ni najgorem neprijatelju ne bi poželio da proživi ono što njegova obitelj i on prolaze u zadnjih godinu i pol dana.