Klub se oglasio o Vuškovićevoj presudi! Spor bi se mogao nastaviti

Bivšem igraču Hajduka, Mario Vušković, odlukom Međunarodnog sportskog suda u slučaju korištenja dopinga zabranjeno je profesionalno bavljenje nogometom do jeseni 2026. godine. Ukupno trajanje kazne je četiri godine, no od toga je oduzeta suspenzija od studenog 2022. godine do donošenja konačne presude. Ovakvom odlukom pod veliki je upitnik stavljena budućnost njegove igračke karijere. Za sada nije poznato hoće li njegov ugovor s HSV-om koji vrijedi do 2025. godine biti raskinut.

Klub će razgovarati s Vuškovićevim odvjetnicima o odluci suda, a tema bi trebala biti opcija osporavanja presude, odnosno priziv idućoj sudskoj instanci, navodi njemački portal Mopo. Nakon donošenja presude uprava kluba je odgodila današnji trening, a nakon toga se klub oglasio priopćenjem na službenim stranicama.

"Klub i igrač mole vas za razumijevanje. HSV i Vušković privatno će razgovarati kako bi razmotrili novonastale okolnosti i odredili daljnje postupanje", piše na službenim internetskim stranicama njemačkog kluba..

Trening momčad iz Hamburga kasnije je održan. Nekoliko stotina navijača došlo je na trening kako bi se fotografirali s nogometašima. Kapetan momčadi Sebastian Schonlau objasnio je okupljenima da igrači nisu raspoloženi za fotografiranje jer ih je potresla presuda Vuškoviću.

