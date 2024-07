Poznata je konačna brojka: Evo koliko će Hrvatska imati predstavnika na Olimpijskim igrama

Hrvatska će na Olimpijske igre u Pariz sa 73 uzdanice, 58 sportaša i 15 sportašica iz 15 sportova, a ukupno hrvatsko izaslanstvo brojat će 157 osoba, odlučeno je na 70. sjednici Vijeća HOO. Sjednica Vijeća bila je u znaku odluka povezanih s Igrama XXXIII. olimpijade u Parizu, poput završnog popisa evidentnih olimpijskih kandidata i imenovanja hrvatske olimpijske delegacije, a održana je i Skupština HOO.

U razvojnom programu II/1 novouvršteni s 1. srpnja su Laura Barišić (džudo), Ivano Čelić (kickboxing), Juraj Barčot iz plivanja, te Donata Elez i Laura Lalić (veslanje). U razvojni program III od 1. srpnja uvršteni su: Noa Ježek, Luka Pratljačić, Nikolina Ćaćić i Sara Beram (svi iz boksa), Tonči Stipanović (jedrenje), Vedran Markota (mačevanje), Ana Blažević, Amina Kajtaz i Marin Mogić (plivanje) te od 1. lipnja sestre Ivana i Josipa Jurković (veslanje). Atletičari Matija Gregurić i Martin Marković s 1. srpnja prešli su u olimpijski program. Od istog nadnevka u program hrvatskih olimpijskih nada primljeni su Mateo Žugec (gimnastika), Niko Janković i Karlo Perčinić (plivanje) te Lana Špirelja (streljaštvo). Iz istog programa boksačica Nikolina Ćaćić prešla je u razvojni program III, a plivačica Jana Pavalić u olimpijski program. Brojne su promjene u programu sufinanciranja rada trenera - na prijedlog Hrvatskog rukometnog saveza, iz skupine trenera mlađih dobnih kategorija izostavljaju se Krešo Ivanković i Ivan Dragić, a s 1. srpnja u kategoriju trenera mlađih dobnih uzrasta uvrštava se Nenad Šoštarić. Trener za razvoj pojedinog sporta Dragan Pinjuh iz tekvondoa prelazi od 1. lipnja u kategoriju kvalitetnih trenera, a Marko Brez (gimnastika) uvrštava se od 1. srpnja na listu trenera mlađih dobnih kategorija. Diana Lukšić (gimnastika) prestaje biti korisnica kategorije trenera za razvoj pojedinog sporta, a umjesto nje je od 1. srpnja uvršten Josip Morožin. Od istog datuma i Jakša Arambašić (plivanje) postaje korisnik kategorije kvalitetnih trenera. Na prijedlog Hrvatskog boksačkog saveza, Danijel Vekić od 1. svibnja postaje trener mlađih dobnih kategorija, a Matej Matković korisnik programa kvalitetnih trenera.

Revizija redovnih sredstava nacionalnih sportskih saveza u 2023. godini utvrdila je da su spomenuta financijska sredstva u najvećem dijelu realizirana u skladu s odredbama Upute i zakonskim regulatornim okvirom te je stručno mišljenje revizije da je sustav unutarnjih kontrola zadovoljavajući, uz stanovite nedostatke, za čije su otklanjanje propisane određene preporuke. Jednako tako ocijenjeno je i revizorsko izvješće marketinških ugovora HOO-a za 2023. godinu.

Prihvaćeno je osam financijskih zahtjeva za tri Posebna programa za poticanje i razvoj sporta na lokalnoj razini, i to - za razvoj sporta specifičnog za određenu lokalnu sredinu, Međunarodni olimpijski dan i Hrvatski olimpijski dan. Od ostalih odluka zanimljiva je ona o uvođenju statue Dražena Petrovića kao dara najboljim mladim sportaši(ca)ma u HOO-ovu izboru za istoimenu nagradu.

Skupštinsko zasjedanje obilježilo je prihvaćanje prijedloga odluke o provedbi izbora u HOO-u za mandatno razdoblje 2024. - 2028. početkom listopada u Zagrebu.

Svi hrvatski olimpijci u Parizu:

Atletika (9): Bojana Bjeljac, Matea Parlov Koštro (maraton), Filip Mihaljević (kugla), Sandra Elkasević, Marija Tolj, Martin Marković (disk), Filip Pravdica (dalj), Sara Kolak (koplje), Matija Gregurić (kladivo)

Biciklizam (1): Marin Ranteš (BMX freestyle)

Boks (1): Gabriel Veočić (do 80 kg)

Gimnastika (2): Tin Srbić (konj s hvataljkama), Aurel Benović (parter)

Jedrenje (6): Šime i Mihovil Fantela (49er), Palma Čargo (windsurfing), Martin Dolenc (kiteboarding), Elena Vorobeva (ILCA6), Filip Jurišić (Laser)

Judo (3): Barbara Matić (do 70 kg), Katarina Krišto (do 63 kg), Zlatko Kumrić (do 100 kg)

Kajak/kanu (2): Anamaria Govorčinović (K1), Matija Marinić (C1 slalom)

Plivanje (3): Nikola Miljenić (100 m slobodno), Jere Hribar, Jana Pavalić (50 m slobodno)

Rukomet (14): muška reprezentacija

Stolni tenis (4): Andrej Gaćina, Tomislav pucar (singl i ekipno), Filip Zeljko (ekipno), Ivana Malobabić (singl)

Streljaštvo (3): Giovanni Cernogoraz (trap), Miran Maričić, Petar Gorša (zračna puška)

Taekwondo (3): Marko Golubić (do 68 kg), Ivan Šapina (preko 80 kg), Lena Stojković (do 49 kg)

Tenis (4): Donna Vekić, Petra Martić (singl), Mate Pavić i Nikola Mektić (parovi)

Vaterpolo (13): muška reprezentacija

Veslanje (5): Martin i Valent Sinković (dvojac bez), Anton i Patrik Lončarić (dvojac na pariće), Damir Martin (samac)