Povratnik iz NBA lige: Mladi često ulažu u nebitno, ja sam ulagao u osobnog trenera

Ovih je dana za vidjeti novo lice u košarkaškoj reprezentaciji Hrvatske. Pored Luke Božića, koji je posljednji put za nacionalnu vrstu igrao prije sedam godina, na pripremama za kvalifikacijske utakmice s Bosnom i Hercegovinom je i 24-godišnji Luka Šamanić, 208 centimetara visoki centar.

Luka je započeo svoju karijeru u KK Zagreb iz kojeg je sa 16 godina otišao u Barcelonu s kojom, s napunjenih 18, nije odlučio nastaviti suradnju nego se zaputio u ljubljansku Olimpiju iz koje je izašao na NBA draft na kojem je bio 19. izbor koji ga je odveo u San Antonio Spurse.

Premda je u karijeri bio na ugovorima s New York Knicksima i Boston Celtisima, za čije je razvojne momčadi igrao (Westchester Knicks, Maine Celtics), i nakon što je u travnju 2023. s Utah Jazzom potpisao višegodišnji ugovor, Luka se odlučio vratiti u Europu.

Je li to bila teška odluka?

- Nije, u Americi je meni bilo super. Puno sam naučio ali nisam puno igrao. Kad staviš novac sa strane, ostaje ti ljubav za košarku i natjecanjem pa kada sjediš i ne igrač to ti padne dosta teško, naročito mladom igraču. Svjestan si ti da prvu godinu nećeš igrati puno ali nakon dosta rada i dokazivanja na treningu očekuješ priliku. A ona, u mom slučaju, nije došla ili je došla u oblicima u kojima ju nisam zadovoljio. U tom slučaju je presudna bila želja da igram i vjera da to mogu jer ako toga nemaš bolje ti je da se vrhunskim sportom niti ne baviš.

Luka po svojim atletskim gabaritima zadovoljava kriterije NBA lige pa je zapitati se zbog čega se nije uspio ondje održati?

- Malo su to bile neke situacije, malo nedostatak sreće i poneke moje pogreške. Skupilo se toga, tako se odvilo, i ja sam se odlučio za Europu jer se u NBA uvijek mogu vratiti.

Oko toga, povratka u NBA onih koji su odlučili vratiti se u Europu, statistika baš i nije najpovoljnija.

- Možda ti igrači koji su se vratili nisu u startu imali gabarite za igrati u NBA ligi. Neki su zaigrali a nisu se pronašli i bili su dovoljno mladi da se vrate u Europu i ponovo pokušaju uhvatiti zalet.

A Luka je upravo takav primjer. Dovoljno mlad (24) da uhvati novi zalet za NBA ligu.

- Meni su 24 godine i ja se nadam da su najbolje godine preda mnom.

Europski zalet pokušao je potražiti u euroligašu Fenerbahčeu no čini se da će morati učiniti korak-dva nazad za bolji zalet.

- Zbog nekih privatnih stvari, koje su zahtijevale da budem kući s obitelji, ja sam Fener napustio. No, sada smo sve riješili a njima sam zahvalan kako su sve to "hendlali", bili su korektni.

Čini li ga nervoznim to što trenutno nema kluba?

- Ne, jer kada radiš puno i vjeruješ u sebe onda tu nema straha. Samo da je zdravlja i prava situacija će se već naći. Ili će naći ona mene ili ja nju. Za sada to očekujem u Europi.

Luka trenutačno trenira s Cibonom pa se provlači priča da bi mogao i zaigrati za taj nekad veliki hrvatski klub.

- To ne znam, zasad na tu temu nemam pojma. No, zahvalan sam treneru Krasiću i dečkima. Igra se čvrsto i meni to odgovara.

Koliko ga to što radi s Cibonom i ovo s reprezentacijom priprema da već sutra bude spreman prihvatiti novi angažman?

- Puno je rada iza mene. Posljednje dvije-tri godine jako sam puno radio i meni ne treba puno da se spremim.

Nakon što je bio nositelj igre kadetske i juniorske reprezentacije, Šamaniću će ovo biti prvi seniorski nastup. Imao je jedan neuspjeli pokušaj, kada je izbornik bio Veljko Mršić, no ova utakmica s reprezentacijom BiH bit će njegov debi u seniorskoj vrsti.

- Moj otac je igrao košarku i za mene je super osjećaj biti dio reprezentacije. A ja ću učiniti sve da opravdam povjerenje izbornika.

A Sesar mu je namijenio ulogu petice a on je za tu poziciju vrlo pokretljiv.

- Pravilo je u košarci da poziciju koju možeš čuvati tu možeš i igrati. U mom slučaju su to pozicije tri, četiri i pet. U ovom sastavu igrat ću peticu a to mi i najviše leži jer u modernoj košarci se najviše igra preko jedinice i petice. A ja sam igrač koji voli dodati a vi ako imate peticu koja voli dodati to je benefit.

Protiv dvometraške petorke Bosne i Hercegovine, njegova atletizam zacijelo može biti iskorišten.

- Da, oni su tvrdi, veliki, atletični no i mi smo. Samo moramo biti čvrsti u dvobojima.

A s obzirom na to da je nakon odlaska iz Europe radio na masi čvrstoća za njega ne bi trebala biti problem.

- Zahvaljujući radu s osobnim trenerom Slavenom Hlupićem, za vrijeme igranja u Americi dobio sam 15-20 kilograma. Slaven mi je pomogao puno. Danas mladi ljudi troše na neke stvari koje u životu nisu nužne a na ovakvim stvarima se ne štedi. Imati osobnog kondicijskog trenera je ulaganje u sebe i na kraju vam se to i vrati.

Njegova mišićna masa sada nosi i dosta tetovaža.

- Imam ih deseta, možda i 15. Kad mi se svidi neka ideja ja ju poželim imati preslikanu na sebi.

Je li važniji izgled tetovaže ili ono što ona predstavlja?

- Važnije je značenje. Izgled jest bitan jer je to nešto zauvijek no ne bih stavljao bilo što. Recimo, imam datume rođenja od majke, sestre i bake. A imam i anđela, gejšu, nešto iz japanske mitologije.

I tu, čini se, nije stao. Kaže da na njemu ima još puno neoslikanog prostora.

- Meni se sviđa kada vidim tijelo prekriveno tetovažama. U NBA ligi je to trend i moguće je da sam s tim velikim tetovažama krenuo upravo zbog utjecaja igrača iz NBA lige. S onim malim tetovažama sam počeo čim sam napunio 18 godina, kad sam igrao u Olimpiji. Bio mi je to poklon za rođendan.