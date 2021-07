Povijesni uspjeh Pavića i Mektića: Prvi Hrvati koji su osvojili Wimbledon u parovima!

Najbolji teniski par svijeta Nikola Mektić i Mate Pavić pobjednici su ovogodišnjeg Wimbledona, oni su u finalu turnira parova svladali Španjolca Marcela Granollersa i Argentinca Horacija Zeballosa sa 6-4, 7-6 (5), 2-6, 7-5 nakon dva sata i 43 minute igre.

Paviću i Mektiću ovo je čak osmi naslov u ovoj godini, a nastupili su ukupno u deset finala.

Inače, dosad još nitko od hrvatskih tenisača nije osvojio Wimbledon u parovima, Mate Pavić je 2017., u paru s Austrijancem Marachom igrao u finalu, a njih dvojica poražena su od Kubota i Mela.

Paviću je ovo treći osvojeni "grand slam" u konkurenciji muških parova, 2018. je osvojio Australian Open s Oliverom Marachom, a lani US Open s Brunom Soaresom, dok je Mektić osvojio svoj prvi "grand slam" u ovoj konkurenciji.

Foto: John Walton/PA Images/PIXSELL

Za osvajanje prvoga seta Mektiću i Paviću bio je dovoljan jedan "break" kojega su ostvarili u sedmoj igri kada su spojili nekoliko odličnih reterna na Granolloresovom servisu i poveli sa 4-3. Imali su Zagrepčanin i Splićanin dvoje prilike oduzeti servis i Zeballosu u devetoj igri, no Argentinac se izvukao odličnim servisima. Ipak, Pavić je dobrim servis-gemom kod 5-4 mirno priveo prvu dionicu igre kraju.

U drugom setu niti jedan par nije stigao do prilike za oduzimanje servisa suparniku te je o pobjedniku odlučivao "tie-break". A u njemu se dogodila jedna neobična situacija kada je Zeballos poklopio volej na mreži samo da bi glavna sutkinja Aurelie Tourte dodijelila poen hrvatskom paru jer je Argentinac igrao reketom preko mreže. Usto je i Granollers na set-loptu hrvatskog para napravio dvostruku servis pogrešku pa su Mektić i Pavić stigli na set od osvajanja Wimbledona.

Nažalost, početak trećeg seta bio je najlošije razdoblje igre za hrvatsku kombinaciju. Prvo je Pavić nakon dvije loše reakcije na mreži izgubio svoj početni udarac da bi kod rezultata 0-2 i Mektić izgubio servis te su Španjolac i Argentinac stigli do nenadoknadive prednosti. Bila su to ujedno i jedina dva gema u kojima su Granollers i Zeballos imali "break-lopte" te su oba dobili.

Foto: Adam Davy/PA Images/PIXSELL

Mektić i Pavić dva su puta u četvrtom setu prijetili oduzimanjem servisa Zeballosu, prvi put kod vodstva 3-2 kada su imali 15-40 no Argentinac je prvo odlično servirao da bi zatim odigrao i nevjerojatan volej. Kod prednosti hrvatskog para 5-4 Mektić i Pavić stigli su i do meč-lopte, ali ponovno je uslijedio servis-winner. No, kod rezultata 6-5 za Mektića i Pavića naš je par krenuo u gem s dva reterna na samu liniju kojima su stigli do 0-30, a Zeballos je promašenim volejom ponudio drugu meč-loptu. Uslijedio je još jedan odličan retern, no Španjolac i Argentinac su se odbili predati, vratili su nekoliko smečeva hrvatskih igrača, ali jedan od tih obrambenih udaraca napokon je završio u mreži pa je moglo početi slavlje 32-godišnjeg Mektića i 28-godišnjeg Pavića.

Granollersu je ovo bio četvrti nastup u finalu muških parova na "grand slamu" i četvrti poraz, dok je Zeballos izgubio oba svoja dosadašnja finala.

Video - Teniski turnir u Umagu: Gasquet i trojica bivših pobjednika protiv mladih zvijezda