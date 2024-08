Postao je glavna atrakcija! Ima 51 godinu, puca bez zaštite i uzeo je olimpijsko srebro

Turski olimpijac Yusuf Dikeç (51) postao je glavna atrakcija turnira nakon što je osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu u disciplini 10 metara zračni pištolj. Naime, tijekom mješovite ekipne discipline s partnericom Sevval Illayda Tarhan Dikeç je presudio u borbi za srebro, a svima je za oko zapeo način njegove izvedbe i pristupa.

Dikeç je bio vrlo opušten, gađao je s jednom rukom u džepu i bez standardne pucačke opreme, imao je samo svoje naočale. Inače, većina olimpijskih strijelaca nosi zaštitu kako bi zaštitila sluh te specijalizirane naočale kako bi blokirala vid na jedno oko te smanjila bljeskove, no ovaj Turčin ne koristi ništa od toga i svejedno osvaja medalje. Ovo mu je bio peti nastup na Olimpijskim igrama, Tursku je predstavljao 2008., 2012., 2016., 2020. te sada u Francuskoj. Zlato je njemu i njegovoj partnerici sada izmaklo, pripalo je srpskom paru Damir Mikec – Zorana Arunović

In Olympic shooting, they use equipment like:



> A lens to avoid blur

> A lens for better precision

> ear protectors for noise



Then a Turkish guy (Dikeç) came and won a silver medal with just a pair of GLASSES. pic.twitter.com/tobbeIifiS — Turkish Archives (@TurkishArc) July 31, 2024

insane aura



51-yr old Yusuf Dikec of Turkey shows up to the Olympics for shooting without special lenses…



without ear protection…



hand in his pocket & both eyes open…



and casually takes home a silver medal pic.twitter.com/qRB3kwRZmz — Warren Sharp (@SharpFootball) July 31, 2024

The Olympic #shootingsport stars we didn’t know we needed.



🇰🇷 Kim Yeji 🤝 Yusuf Dikeç 🇹🇷 pic.twitter.com/gfkyGjFg4I — The Olympic Games (@Olympics) August 1, 2024

Dodajmo da je Yusuf Dikeç bio dvostruki svjetski prvak 2014., pobijedivši u disciplinama standardnim pištoljem na 25 metara i pištoljem sa središnjom paljbom na 25 metara. Na Europskim prvenstvima osvojio je sedam naslova. Što se njega samoga tiče, izvan sportskog okvira, recimo da mu je hobi plesanje. Možda zato i jest tako opušten.

Dakako, ovaj prizor je izazvao mnogo čuđenja među onima koji prate olimpijske igre. Za razliku od ostalih sportaša, tursko predstavnik izgledao je kao da se tamo našao gotovo slučajno i odlučio uzeti medalju prije ručka. "Je li Turska poslala plaćenog ubojicu na Olimpijske igre", zapitali su se na društvenim mrežama.

VIDEO Dražen Brajdić o nastupu transrodnih boksačica na OI