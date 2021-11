Popularna pjevačica na Twitteru od Ronalda zatražila potpisane dresove i odmah dobila odgovor!

Američka pop zvijezda Pink putem Twittera obratila se Cristianu Ronaldu i zatražila njegove potpisane dresove, na što joj je Portugalac odgovorio i obećao ispuniti.

Riječ je o dresovima Manchester Uniteda, a namijenjeni su djeci kao božićni poklon. Iako, sad cijeli svijet zna za ovo pa je upitno hoće li biti iznenađenje.

- Hej Cristiano, ove godine sponzoriram nekoliko klinaca za Božić i ne žele ništa osim tvojih dresova. Nemaju mnogo i odlučna sam ispuniti im to - započela je Pink pa nastavila:

- Hoćeš li biti tako drag i poslati mi ih pa promijeniti njihove živote? Znam da stalno radiš predivne stvari, ali...

Hi @Pink - am happy to help - I will organise some signed shirts for these kids no problem.

Congratulations on making this happen!