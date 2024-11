Pogledajte Miočićevu reakciju nakon što smo mu uručili Rakitićev poklon

Dva dana prije borbe Stipe Miočića i Jona Jonesa, pred vratima Madison Square Gardena, sreli smo bivšeg hrvatskog olimpijca, danas džudaškog trenera, Tomislava Marijanovića u društvu prijatelja mu Josipa Tenžere.

Njih dvojica su u New York došli navijati za Stipu a u svom ruksaku su za njega imali specijalan poklon kojeg je ovom američkom Hrvatu nekako trebalo i uručiti. No, kako je oko glavnih zvijezda priredbe UFC 309 ovih dana velika strka i do njih nije nimalo lako doći, Marijanović i Tenžera su ovom Večernjakovu novinaru povjerili taj "sveti zadatak".

A taj zadatak je bio uručiti Stipi potpisani Hajdukov dres Ivana Rakitića kao znak podrške bivšeg hrvatskog reprezentativca i jednog od velikana hrvatskog nogometa. s obzirom na to da tu primopredaju nismo smjeli izvesti na pozornici na kojoj se odvijalo službeno vaganje uspjeli smo u tome u hodniku hotela Hilton Midtown.

S obzirom na to da je sutra pred njim meč karijere nismo bili sigurni kako će reagirati no kada je vidio Rakitićev dres lice mu se razvuklo u osmijeh. Štoviše, čak je i zagrlio ovog novinara sjetivši se da smo, tijekom njegove karijere, napravili i tri intervjua (dva uživo, jedan putem Skypea).

U svakom slučaju Stipe je bio jako sretan s poklonom kojeg je aranžirao tenisač Mate Pavić koji je pak isti predao Tomislavu Marijanoviću, a on pak Večernjakovu reporteru. I tako je Stipe dobio dres kluba za kojeg, navodno, i navija predam baš i nismo sigurni u to koliko je zainteresiran za hrvatski klupski nogomet. A za onaj reprezentativni svakako jest što se moglo vidjeti po postovima na njegovim društvenim mrežama za vrijeme velikih natjecanja (i velikih pobjeda) vatrenih.