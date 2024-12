Pobjeda New York Knicksa na startu NBA Božićnog specijala

Košarkaši New York Knicksa pobijedili su na startu NBA Bozićnog specijala na svom parketu San Antonio Spurse sa 117-114. Knicksima je to peti uzastopni trijumf, a do pobjede ih je predvodio Mikel Bridges sa 41 poenom, uz četiri asistencije i dvije ukradene lopte. Karl-Anthony Towns dodao je 21 poen, uz devet skokova, dok je Jalen Brown upisao 20 koševa, uz devet asistencija i sedam ukradenih lopti.

Francuska zvijezda Victor Wembanyama ostvario je double-double učinak u gostujućoj momčadi s čak 42 poena i 18 skokova, ali nije zabio u zadnjih sedam minuta susreta. Jeremy Sohan ubacio je 21 poen uz devet skokova, a Chris Paul 13 poena uz sedam asistencija i šest skokova za Teksašane.

Knicksi su na trećem mjestu ljestvice Istočne konferencije s 20 pobjeda i 10 poraza, dok je San Antonio na 10. mjestu Zapadne konferencije s omjerom 15-15.