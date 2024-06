Plenković osobno nazvao sportskog direktora Osijeka: 'Prate me ljudi iz tajnih službi'

Nedavno je u Osijeku više puta propucan automobil sportskog direktora Osijeka, Jose Bote . Boto je tada bio na putovanju u Portugalu pa nije bio u opasnosti, no obzirom da su meci bili usmjereni prema vozačevom sjedalu, čin se doimao više kao poruka Portugalcu. Sada je otkrio kako ga je telefonski nazvao Andrej Plenković i s njime razgovarao o tom događaju te da kao mjeru osiguranja ima i pratnju djelatnika sigurnosno-obavještajnih službi.

"Prvi put u životu telefonski me nazvao premijer neke zemlje. Da, nazvao me hrvatski premijer Andrej Plenković i razgovarao sa mnom o toj temi. Čak su me nazvali i ljudi iz portugalskih vlasti... Naravno, to što se dogodilo je loše za mene, ali mislim da je puno lošije za Osijek kao grad i Hrvatsku kao državu. Nakon događaja u Osijeku portugalski su mediji pisali kao da je riječ o Divljem zapadu, a ja znam da to nije tako, da je ovo krasan i miran grad. Međutim, stvorila se predodžba da ovdje hodaju naoružani ljudi, pucaju u one koji im se ne sviđaju... Prije toga dogodio se i fizički napada na Krovinovića u Zagrebu. To je loše za imidž ove države, a posebno za Osijek", rekao je Boto za Jutarnji list.

"Zvao me i predsjednik HNS-a i rekao kako bi moj odlazak bio loš za hrvatski nogomet. Svojim radom želim pomoći da se liga dovede na višu razinu, dati mali doprinos tome da svi zajedno napravimo što atraktivniji proizvod", rekao je Portugalac koji je nakon incidenta odlučio da će nastaviti s radom u hrvatskom prvoligašu. Potom je otkrio što misli o motivima i posljedicama tog događaja.

"To je bio čin nekog neodgovornog pojedinca koji mi je želio poručiti da se ne vraćam. Bio sam u Ukrajini četiri godine, onda i u Grčkoj, ali mi se nikada nije ništa slično dogodilo. Možete zamisliti kakve su bile reakcije obitelji... Ali moj mlađi sin koji je bio ovdje kod mene, morao je svojim šokiranim prijateljima objašnjavati da to nije grad kakva je predodžba stvorena. Ja sam samo razmišljao kako se to moglo dogoditi jer ništa ne opravdava takav postupak. U Osijeku sam šest mjeseci, svakoga dana nakon večere prošetam se gradom, nikada mi nitko nije uputio ružnu riječ, a sada moram imati tjelohranitelje i policijsku zaštitu, tu su i ljudi iz tajnih službi", kazao je Boto i dodao kako mu se ne sviđa što je pod stalnom pratnjom.

