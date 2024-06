PITANJE DANA Gdje ćete gledati utakmice hrvatske nogometne reprezentacije?

Od 14. lipnja do 14. srpnja u Njemačkoj će se održati Europsko nogometno prvenstvo 2024. Hrvatska nogometna reprezentacija jesenas se kroz kvalifikacijsku skupinu plasirala na novo veliko natjecanje koje ćemo ovoga ljeta sa zanimanjem pratiti.

Hrvatska reprezentacija svoje je protivnike na Euru 2024. saznala 2. prosinca prošle godine. Tada je u Hamburgu održana ceremonija ždrijeba. Izabranici Zlatka Dalića izvučeni su u skupinu B zajedno s reprezentacijama Španjolske, Italije i Albanije. Da, čini se to kao vrlo teška skupina u kojoj su bivši svjetski i europski prvaci poput Španjolske i Italije. No, Hrvatska je u prošlosti pokazala da se itekako dobro zna nositi s takvim, najjačim reprezentacijama na svijetu. S druge strane, reprezentacija Albanije nam je nepoznanica, to je jedna od rijetkih europskih momčadi protiv koje još nikada nismo igrali od neovisnosti.

Svoje tri utakmice grupne faze Hrvatska će igrati u tri različita njemačka grada. Prvu utakmicu vatreni na Euru 2024. igraju protiv Španjolske, i to na Olimpijskom stadionu u Berlinu. To mjesto ima dosta simbolike, s obzirom da je na njemu Hrvatska igrala i svoj prvi susret na Svjetskom prvenstvu 2006. godine koje se također igralo u Njemačkoj. Nažalost, naši su reprezentativci tada izgubili od moćnog Brazila, branitelja naslova svjetskog prvaka iz 2002. godine. Utakmica sa Španjolskom na rasporedu je 15. lipnja od 18 sati.

Drugi susret Hrvatska će igrati četiri dana kasnije. Točnije, 19. lipnja od 15 sati protivnik vatrenima bit će Albanija. Mjesto radnje je Hamburg, odnosno tamošnji Volksparkstadion. Za kraj, 24. lipnja od 21 sat, Hrvatska će se sučeliti s Italijom na Red Bull Areni u Leipzigu. Za vjerovati je da će u sva tri grada vatreni imati brojnu navijačku potporu iza njihovih leđa.

A utakmice će se, dakako, gledati i u Hrvatskoj. Opet ćemo svjedočiti vatrenom ludilu i vremenu u kojem nacija živi uz vatrene. Gdje ćete vi gledati utakmice? Odgovorite u našoj anketi.