Perišić zabio za Inter, PSG primio pet komada!

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić bio je strijelac za Inter koji je u susretu 32. kola talijanskog prvenstva kao gost svladao Frosinone sa 3-1 (2-0).

Perišić je u 37. minuti bio precizan iz kaznenog udarca za vodstvo svoje momčadi od 2-0. Bio je to njegov šesti ovosezonski gol u Serie A, a igrao je do 70. minute.

Prvi pogodak postigao je Nainggolan u 19. minuti, domaći su u nastavku smanjili na 2-1 preko Cassate u 61. minuti da bi Vecino u trećoj minuti sudačke nadoknade potvrdio pobjedu Intera. Marcelo Brozović nije konkurirao za nastup u momčadi Intera.

Treći Inter sada ima 60 bodova, sedam manje od drugog Napolija, a pet više od četvrtog Milana. Frosinone je pretposljednji, 19. sa 23 boda, osam manje od 17. Bologne koja drži posljednje mjesto koje osigurava ostanak.

Ranije u nedjelju Napoli je odgodio potvrdu Juventusovog osmog uzastopnog, a 35. ukupno naslova prvaka Italije za još šest dana 3-1 (2-0) pobjedom na gostovanju kod Chieva u Veroni. Napoli je s nova tri boda smanjio zaostatak za Juventusom na 17 bodova šest kola prije kraja prvenstva pa je torinskim "crno-bijelima" potreban još jedan bod za teoretsko osvajanje "scudetta". Dvostruki strijelac za Napoli bio je Koulibaly (15, 81), a jedan je gol postigao Milik (64), dok je poraz Chieva ublažio bivši igrač zagrebačkog Dinama Cesar (90).

Lille zabio pet komada PSG-u

Nogometaši Paris SG-a propustili su i drugu priliku za osiguranje naslova prvaka Francuske, oni su u posljednjem susretu 32. kola izgubili na gostovanju kod drugoplasiranog Lillea sa 1-5 (1-1) i tako potvrdu osvajanja osmog naslova nacionalnog prvaka, a šestog u posljednjih sedam sezona odgodili za još najmanje tri dana.

Parižanima je u Lilleu bio dovoljan i bod za teoretsku potvrdu naslova, no domaći su imali druge planove. Lille je poveo u 7. minuti autogolom Meuniera, a samo četiri minute potom Bernat je poravnao na 1-1. No, Bernat je u 38. minuti isključen, a domaći su u nastavku stigli do velike pobjede preko Pepea u 51., Bambe u 66., Gabriela u 71. i Josea Fontea u 84. minuti.

Drugi Lille sada ima 64 boda, 17 manje uz utakmicu više od PSG-a te bi Parižanima naslov mogao izmaknuti samo ukoliko oni izgube svih sedam utakmica do kraja, a Lille pobijedi svih svojih šest preostalih dvoboja.

Lilleu je ova pobjeda mnogo važnija u borbi za drugo mjesto jer sada ima osam bodova više od trećeg Lyona.

