Pavić: Nadam se da će se uskoro reprezentaciji priključiti Čilić i Ćorić

Tenisači Hrvatske pobjedom nad Litvom vratili su se u Svjetsku kupinu Davis Cupa. Nakon tri igre Hrvatska je povela s 3:0 i pobjeda je bila tu. Nakon što su prvog dana pojedinačne pobjede ostvarili Borna Gojo i Duje Ajduković, treći bod donio nam je par Mate Pavić i Mili Poljičak. Doduše, trebao je s Pavićem igrati Nikola Mektić, ali je otkazao zbog ozljede. Na drugoj je strani Šarunas Kulnys, izbornik Litve, promijenio sastav nekoliko dana neposredno prije početka susreta. Umjesto Ričardasa Berankisa i Pijusa Vaitiekunasa igrali su Edas Butvilas i Vilius Gaubas.

Nije to bila nimalo loša odluka. Bio je dovoljan jedan break da Pavić i Poljičak dobiju prvi set (6:4). No, u drugome je par iz Litve odigrao sjajno i dobio drugi set sa 6:1. U trećem su naši odmah na početku napravili break, poveli s 4:1 i do kraja su držali svoj servis, stigavši do konačne pobjede (6:3).

– Bio je zanimljiv meč, s puno uspona i padova. Dobro je da smo napravili break na početku trećeg seta i da smo mirno priveli meč kraju. Drago mi je da smo odmah na početku dana riješili pitanje ukupnog pobjednika. Igra parova u Davis Cupu ne znači da uvijek favoriti pobjeđuju. Eto, Dodig i ja smo izgubili od belgijskog para u veljači ove godine i ispali smo iz Svjetske skupine, iako smo bili veliki favoriti, a sada možda i nismo bili tako veliki favoriti, ali smo na kraju slavili. Mili je korektno to odigrao, dao sam mu nekoliko savjeta u tijeku meča. Dobro je da je u trećem setu vratio samopouzdanje iz prvog seta, pa je sve bilo lakše – rekao je Mate Pavić.

Vratili smo se u Svjetsku skupinu?

– Drago mi je zbog toga. Igra se u veljači sljedeće godine i nadam se da ćemo imati sreće pri ždrijebu te da ćemo konačno biti u kompletnom sastavu, s Čilićem, Ćorićem, Prižmićem i Mektićem. U posljednje smo vrijeme bili domaćini u prvom kolu Svjetske skupine, bojim se da ćemo sada morati u goste – zaključio je Pavić.

Prvi bod osvojio je Borna Gojo, svladavši sa 6:4, 6:2 vodećeg igrača litavske reprezentacije Viliusa Gaubasa.

– Stvarno mi je drago i ponosan sam što sam opet uspio ostvariti pobjedu za hrvatsku reprezentaciju, donijeti taj bod. Jedan smo bod bliže, ali ništa nije gotovo, jer cilj nam je doći do ta tri boda i vratiti Hrvatsku u igru za najvišu grupu, gdje smatram da spada – rekao je nakon prvog meča Gojo.

Na pitanje je li ključan bio trenutak kad je kod 4:3 u prvom setu spasio 15-40, dodao je: – Sigurno da je to bio bitan trenutak u meču. Servis me izvukao, jer možda u tom trenutku nisam igrao najbolji tenis.

Ajduković je odigrao vrlo zahtjevan meč protiv Butvilasa.

– Butvilas me je iznenadio kvalitetom igre. Analizirali smo ga, znali smo da će biti agresivan od početka, ali nismo znali koliko i nismo očekivali da će to raditi toliko dugo. Ipak, izdržao sam pritisak. Sigurno da mi je pobjeda još draža kad je izborena u takvim okolnostima – rekao je Ajduković.