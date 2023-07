Panadić: 'Dukagjini igra folirantski nogomet, vole glumiti, ali jako su talentirani'

Nogometaši Rijeke sljedećih će dana imati težak tempo. Između dvije europske utakmice čeka ih i Jadranski derbi s Hajdukom, ali tako se kuju pobjednici. Već danas u 20 sati u Prištini igraju drugo pretkolo Konferencijske lige protiv Dukagjinija.

Dosta su agresivni

Kosovski je to klub koji europski nastup nije izborio zbog plasmana (bio je četvrti u ligi), već srećom. Naime, petoplasirana Prishtina osvojila je kup i stekla pravo igrati u Europi, ali nije dobila licencu, klubovi su se pomaknuli i Dukagjini je dobio priliku igrati prvo pretkolo, u kojem je pobijedio Europu iz Gibraltara. O kakvoj je to momčadi riječ, pitali smo Andreja Panadića (54), hrvatskog trenera koji je prošle sezone vodio kosovski Ferizaj i dobro zna o čemu govori.

– Dukagjini je momčad puna talenata. Oni su tvrdi, agresivni, imaju brze, kvalitetne igrače. Ima šest, sedam igrača koji su stožerni, koji su dugo zajedno, neki imaju 33 ili 35 godina, znači imaju puno iskustva. Igrači imaju ideju, ima onih koji su čvrsti, agresivni, ponekad i bezobrazni. Puno su utakmica dobivali na disciplinu, kompaktnost, mogu se sjajno braniti. Imaju visokih skok-igrača, dobrih na prekidima. Mogu svakoga iznenaditi. Protiv takvih momčadi moraš biti oprezan. Prošle sezone imali su stil igre koji se temeljio na čvrstoći i organiziranosti u obrani – kaže nam Panadić pa dodaje:

– Igraju jedan, rekao bih, folirantski nogomet, vole glumiti i ležati na podu. Na to se Rijeka mora priviknuti. Baš me zanima kako će tu suci reagirati. To je kod njih normalno. Foliraju, znaju pasti, odglumiti i čim dulje se osjećaju dobro i drže nulu, bit će opasniji. No mogu iznenaditi brzom akcijom, znaju čuvati loptu, podvaliti je i ući u prostor. Ono što moraju napraviti, to će raditi.

Branit će se, biti organizirani, čvrsti. Ne vjerujem da mogu voditi igru protiv Rijeke, to nema šanse, držat će se u bloku. Rijeka ih treba što prije probiti.

Ima li ikoga među igračima tko bi se mogao istaknuti?

– Naprijed uvijek imaju jednog igrača koji je snažan, visok. Krila su im najjača. Iljasa Zulfiu dobar je ljevak, dobro ulazi u igru, može probiti stranu. Progon Maloku isto je kvalitetan igrač. U obrani imaju nekoliko igrača iz Albanije koji drže momčad. Imaju trenera koji je već dulje vrijeme s njima, znaju što žele. Izgubili su dva, tri jako važna igrača iz prošle sezone, ali imaju golmana koji je bio jedan od najboljih u ligi. Momčad je to koju moraš respektirati i ni u kojem slučaju ne podcijeniti. Ti su ljudi jako talentirani.

Kakva je uopće kosovska liga?

– Ljudi bi se začudili, ali oni imaju barem tri momčadi koje bi bez problema mogle igrati u našoj ligi. Tu je Ballkani, top momčad koja igra odlično, tu su i Drita i Gjilani, koji mogu svakome naštetiti. Problem na Kosovu je infrastruktura. Većina klubova nema uvjete igrati europske utakmice, svi ih igraju na jednom stadionu u Prištini. Tako će i Dukagjini praktički biti na gostovanju.

Kakvi su kosovski navijači?

– Navijači su super, kad te zavole, dat će ti sve. Imam sjajna iskustva. Srčani su, ponekad u nekim segmentima vrlo brzo planu, lako ih je zapaliti.

Što reći o momčadi Rijeke? U 16 dana igra pet utakmica.

– To je po meni previše. Ako imaju dobru dužinu klupe i igrače koji mogu zamijeniti stožerne za neke utakmice, onda se to može. Ne treba zanemariti ni zaradu koja se dobije u Europi, za to se valja potruditi – kaže nam sugovornik pa se osvrće na momčad koja je ostala bez Frigana, ali sjajno se snašla i bez njega protiv Rudeša (4:0) u prvom kolu HNL-a.

– Odigrali su kvalitetno protiv Rudeša, koji je 20 minuta imao dobre akcije, dobro se branio. Rijeka mora očekivati da će i Dukagjini igrati tako. S tim da će oni biti prefrigani i čvrsti.

U momčad s Kvarnera došlo je nekoliko pojačanja, no protiv Rudeša istaknuli su se Niko Janković i Toni Fruk.

– Janković je igrao sjajno i prije, mlad je, a o Fruku ne trebamo ni govoriti, bit će prvotimac Rijeke. S tim igračima kao što su oni i još tri, četiri koji mogu zamijeniti druge da se odmore, tu ne bi trebalo biti problema. Rijeka ima i pametnog trenera, zna što radi, neke će igrače morati odmarati.

Rijeka bolja u svakom segmentu

Kako bi se Sergej Jakirović trebao postaviti?

– Mora igrati kao protiv Rudeša. Rijeka je bolja momčad u svakom segmentu. Favorit je i to mora pokazati. Ima ideju, plan u igri, organizaciju i taktičku disciplinu. Kada si favorit, moraš igrati svoju igru. To ne moram ja govoriti, to sami znaju. Sve su skautirali, stožer im je odličan, vodstvo također. Rijeka je dulje vrijeme jedan od boljih klubova u Hrvatskoj. Ako prođe dalje, to će biti super.

Zanimljivo, uzvratna utakmica drugog pretkola bit će 100. utakmica Rijeke pod okriljem Uefe. Pamtit će zbog toga svog kosovskog protivnika. A Kosovo će pamtiti i Panadić.

– Tamo sam se odlično osjećao, sve je bilo top, od hrane, druženja, smještaja. Stekao sam puno poznanstava, baš lijepo razdoblje. Bili su zainteresirani da nastavimo suradnju, ali nismo postigli dogovor. Napravili smo odličan posao, bilo je dobro što se tiče rada i uvjeta, a ljudi su fenomenalni – zaključio je.

