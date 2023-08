Pamić: 'Novi ugovor Petkoviću fantastičan je Dinamov potez, takvog nigdje nema'

Magične poteze odigravao je Bruno Petković protiv Rijeke, i ne samo protiv Rijeke, Petković je od početka ove sezone pokazao koliko je važan i vrijedan igrač Dinama. Ono što je najvažnije, Petković je glavom potpuno "unutra", u svakoj je utakmici davao maksimum, a u nedjelju navečer jednostavno je briljirao.

Da, zamjerili smo mu nonšalantno izvođenje jedanaesterca protiv Hajduka, Lučić mu je tu loptu lako uhvatio i ostavio nadu da se Hajduk može vratiti, a tu su nadu Splićani pretvorili u dobitak. No, sve ostalo u ovoj sezoni kod Petkovića je bilo na najvišoj razini. U igri s Rijekom iskoristio je jedanaesterac, pucao je snažno, precizno, bio je potpuno ozbiljan, bez traga spomenute nonšalancije.

No, osim tog pogotka, Petković je dao mnogo više, asistirao je Bulatu za pogodak i sličnim maestralnim proigravanjima suigračima stvorio još niz prilika, a oni ga očito rzumiju jer su svi u pravom trenutku znali što će i kada napraviti, jedino je šteta što sve te prilike, ili bar još dio njih, nisu iskoristili za uvjerljiviju pobjedu. Bile su to lopte i proigravanja kakvih se ne bi posramili ni Messi i Modrić.

Budale su sumnjale u njega

- Slažem se, ta dodavanja su čudo. Ali, što ću vam pričati o Petkoviću, pa zar je on i u jednom trenutku bio upitan? Budale su oni koji su sumnjali u njega kao igrača. Da, on je specifičan tip kojeg treba znati voditi i dovesti na pravu razinu. Mi treneri kod igrača moramo voditi računa o puno stvari, je li se oženio, je li dobio dijete, je li u formi, puno je tu detalja kod svakog igrača. Čini mi se da je kvalitetna osoba, a igračka kvaliteta mu je vrhunska. To nije pokazivao konstantno, on je specifična glava, nisam ga osobno upoznao, izgleda mi kao dobričina, a jasno je da je igračina - kaže nam Igor Pamić.

Bila bi velika šteta da Petković ode, no čini se da je sve dogovoreno i da će Petković potpisati novi ugovor i ostati u Dinamu kao najbolje plaćeni igrač, nevažno je radi li se o milijun ili 1,2 milijuna eura godišnje plaće, on to zaslužuje i koliko znamo ostali su samo još neki detalji oko definitivnog ostanka Petkovića u Dinamu i Jakiroviću će se ispuniti želja - ostanak Petka koji će ih dalje voditi plave kao kapetan.

- Ne daj, dragi Bože, da ode iz Dinama, on je, da se ne uvrijede ostali igrači, uz Mišića kompletan Dinamo, bez njega sve pada u vodu. Njegova forma, njegov gard kojim govori da je siguran da će riješiti utakmicu... i igrači to osjećaju. Novi ugovor Petkoviću fantastičan je Dinamov potez. Pa gdje će naći takvog igrača, mogu naći dobrog, možda i odličnog, ali treba proći prilagodbu. No, igrača s ovakvom idejom, potezom, bezobrazlukom i gardom teško je naći, pogotovo igrača koji može toliko utjecati na momčad - ističe Pamić.

Dinamo je želio dovesti Miereza iz Osijeka.

- To su neke druge stvari, Mierez je klasični centarfor, stalno je u 16 metara, igrač spreman na odbijance, ide na bočnu loptu, centaršut, ima i solidnu igru po dubini, može napraviti pritisak na suparničku obranu, ali to što ima Petković nema baš svatko. Bilo bi najbolje da su obojica u Dinamu i da ih trener može koristiti kako želi - rekao je Igor Pamić pa dodao:

Suigrači ga razumiju

- Vidjeli ste ta Petkovićeva proigravanja, njegove lopte prolaze zato što ih nitko drugi ne vidi i ne može se braniti, a sjajno je što jedini to znaju njegovi suigrači. Oni su svaki dan s njim i očekuju takve poteze, zato je sve to jako teško braniti.

Ovakav Petković blagodat je za Dinamo, izuzetno važna spona koja povezuje cijelu momčad, brojke su mu sve bolje iako dosadašnja dva pogotka i četiri asistencije ne nude neko čudo, no sve je to moglo biti začinjenije da je koji put i sam završavao akciju udarcem ili da su suigrači kad ih je sjajno uposlio pospremili barem pola toga u suparničke mreže. Kad Petković potpiše novi ugovor, Jakiroviću može pasti veliki kamen s leđa, treneru Dinama jasno je koliko mu Petković znači. Uostalom, nije mu bez razloga nakon odlaska Livakovića dao kapetansku traku. A Bruno ju je zasad potpuno opravdao.

