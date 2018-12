Ozlijedila se kći predsjednice Grabar-Kitarović, evo što joj se dogodilo

U zagrebačkoj Ledenoj dvorani jučer su počela natjecanja na 51. Zlatnoj pirueti, jednom od najstarijih europskih natjecanja. Naravno, što se tiče klizanja. A prvi su zagrebački led isprobali juniori u svim kategorijama i to u kratkim programima. Nažalost, zbog ozljede je izostala Katarina Kitarović, kći predsjednice Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović.

Obnovljena ozljeda leđa

– Katarina je obnovila ozljedu leđa. Riječ je o njezinoj staroj ozljedi i u ovom trenutku ne mogu točno reći kada će se vratiti na led i koliko će dugo trajati stanka. Vjerujem da sezona za nju nikako nije završena – istaknula je Ivana Jakupčević, njezina trenerica.

Lana Petranović i Antonio Souza Kordeiru spremni su za večerašnji nastup u konkurenciji sportskih parova. Lani su zbog ozljede propustili nastup na Zlatnoj pirueti, a večeras jedva čekaju nastup pred domaćim gledateljima. Prošle sezone hrvatski par imao je zapažene nastupe na Europskom i Svjetskom prvenstvu, a ove sezone bili su više nego dobri na tri međunarodna natjecanja. Tako su na natjecanju Ise Star u Minsku bili četvrti, a na dva natjecanje iz serije ISU Challenger osvojili su jedno sedmo (Lombardia trophy) i jedno osmo (Nebelhorn trophy) mjesto. Zanimljivo je da je Lana u početku svoje karijere nastupala kao pojedinka. Posljednji pojedinačni nastup upisala je u 2015, godini, a onda se našla u natjecanju sportskih parova. Prvi partner bio joj je Amerikanac Michael Lueck, a od ljeta 2016. kliže s Rusom Antonio Souzom. Upravo su te sezone prvi put i nastupili na Zlatnoj pirueti.

– Sjećam se da smo imali malu tremu, ipak smo prvi put nastupili zajedno u Zagrebu, ja pred svojom obitelji, prijateljima iz škole… Ali, bila sam zadovoljna. Bilo je greškica kojih ove godine ne bi trebalo biti. Sad smo puno iskusniji, iza sebe imamo velik broj nastupa na međunarodnim natjecanjima. Iskusili smo kako je to klizati pred desetka tisuća gledatelja, na Europskom prvenstvu u Ostravi – rekla je Lana.

Tko se još sjeća “likova”

Hrvatska je do sada na Piruetama imala najviše uspjeha u konkurenciji klizačica. Sanda Dubravčić je pet puta pobijedila, Idora Hegel jednom. Na postolju smo još imali Željku Čižmešiju, Ivanu Jakupčević i Melitu Juratek. Zadnje postolje imali smo prije 14 godina kada je prva bila Idora Hegel. A na postolje ćemo još čekati jer naše seniorke Hana Cvijanović i Patricia Skopančić nemaju trenutačno kvalitetu za jednu od medalja. Za sada, gledajući početka ove sezone, Hana je jako puno napredovala i bit će zanimljivo vidjeti kako će se naše dvije klizačice snaći u kratkom programu koji počinje u petak ujutro u osam sati. Jasno da u to vrijeme na tribinama neće biti gledatelja, tek možda pokoji roditelj, ako ne radi u to vrijeme, bake i djedovi.

– Zbog velikog broja prijavljenih klizačica, a ima ih četrdesetak, program je morao početi ovako rano. No, naše klizačice su navikle na rano ustajanje jer su nam jutarnji treninzi oko tog vremena – rekla je Ivana Jakupčević, trenerica u klubu Leda.

Nekad davno klizačka natjecanja su i počinjala rano ujutro, dok su u programu bili obavezni likovi. To je bio dio natjecanja kojem su prisustvovali samo suci i treneri. Čak ni roditelje nije zanimalo crtanje likova po ledu.

– Jako se dobro sjećam obaveznih likova. Jednom sam se natjecala u šest ujutro. Bilo je tako hladno da smo svi mogli klizati komotno u debelim kaputima. Obavezni rekvizit u tim vremenima bile su vunene rukavice – zaključila je Ivana.