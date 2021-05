Ovo je tajno oružje našeg trofejnog para, a otkrili su i što znače signali prstima

Nakon osvajanja Masters 1000 turnira u Rimu za Nikolu Mektića uslijedilo je nekoliko dana odmora. Ali to je tek zatišje pred buru, jer Mektića i njegova partnera Matu Pavića uskoro očekuju nastupi na tri važna turnira: Roland Garrosu, Wimbledonu i na onom olimpijskom u Tokiju. U takvom jednom trenutku poželjeli smo doznati kako razmišlja 32-godišnji Zagrepčanin, koji od početka ovog tjedna predstavlja polovicu najbolje kombinacije svijeta.

Rim ste osvojili bez izgubljenog seta, uz pet dobivenih tie-breakova, pa vi ste jači od Ive Karlovića? Kako je to vama na terenu izgledalo?

– Istina je da smo turnir osvojili bez izgubljenog seta, ali bilo je puno tie-breakova što govori da smo ipak imali prilično izjednačene mečeve. No u ključnim trenucima kvalitetom smo uspijevali donijeti prevagu u svoju korist i zbog toga sam jako ponosan na našu mentalnu snagu u tim trenucima – istaknuo je Nikola.

Svi smo očekivali da ćete vi i Pavić biti uspješni, ali vi ste nadmašili ta očekivanja. A kakva su bila vaša očekivanja?

– Često nas to pitaju. Osobno sam se nadao da ćemo izgledati dobro, no ovo je nadmašilo svačija očekivanja, pa tako i naša. U samo nekoliko mjeseci već smo počeli stizati i rekorde nekih od najvećih parova u povijesti svjetskog tenisa, tako da je to uistinu fenomenalno.

Zajedno i na OI

Jest, toliko ste dominantni ove godine da vas mnogi uspoređuju s čuvenom braćom Bryan, Bobom i Mikeom?

– Da, oni su jedini uspjeli odigrati četiri finala na prva četiri Masters 1000 turnira u sezoni, baš kao i mi sada. I naš trenutačni omjer pobjeda i poraza (37-4 – op. a.) ostvaren ove godine podsjeća na njihove brojke i naravno da nam ta usporedba imponira i motivira nas za nastavak sezone.

Sad kad postižete ovako dobre rezultate, mnogi se pitaju zašto i prije niste igrali zajedno?

– Logično pitanje, ha-ha... No ipak mislim da su se stvari poklopile u pravome trenutku. Prijašnjih godina naprosto nije bio tajming za suradnju, ali smo u tom razdoblju obojica jako napredovali kao pojedinci i sad smo započeli suradnju u trenutku kad smo obojica na vrhunskoj razini. Da smo prije zaigrali zajedno, možda ne bismo bili toliko uspješni...

Koliko vam pomaže to što je Mate ljevak, a vi dešnjak?

– Mislim da nam to donosi stanovitu prednost. Suparnicima je puno teže prilagoditi se na naše servise. Nama je lakše servirati na suncu i, generalno gledano, kad igramo protiv ljevaka u prednosti smo pred ostalima jer sam ja naviknut na takvu situaciju zato što treniram s Matom.

Kao da ste se specijalizirali za Masters 1000 turnire, osvojili ste tri od četiri turnira na početku sezone. Provodite li neku posebnu pripremu?

– Ne postoji neka posebna priprema za Masterse, ali da su nam oni važni, to stoji. Pokušavamo općenito prilagoditi raspored tako da smanjimo broj turnira koje ćemo odigrati u sezoni i da budemo što spremniji za veće turnire. Mastersi su najveća natjecanja nakon Grand Slam turnira. Dinamičniji su jer traju kraće, a i sami mečevi su neizvjesniji zbog trećeg seta u vidu produljenog tie-breaka i pravila da nema prednosti. Mislim da obojica imamo taj pobjednički mentalitet u sebi i da u ključnim trenucima uspijevamo izvući najbolje iz sebe. To nam u ovakvom sustavu natjecanja, i s ovakvim pravilima, gdje često presudi samo nekoliko poena, daje veliku prednost. No niste još zajedno osvojili Grand Slam naslov, iako ste samo na jednom (Australian Open) i nastupili. Može li ta činjenica za vas predstavljati stanoviti pritisak na predstojećem Roland Garrosu?

– Svaki nam turnir donosi određeni pritisak jer želimo nastaviti u ovom tonu i znamo da to možemo. Tako da se na svaki meč maksimalno fokusiramo. Meni bi osobno puno značilo da počnemo osvajati Grand Slam turnire jer nemam još nijedan naslov na toj razini, ali pritisak je privilegij kad igrate i postižete vrhunske rezultate, treba ga znati prihvatiti. Mislim da se mi odlično nosimo s time.

Pripremate li se za Olimpijske igre u Tokiju? Vi i Pavić očito ćete biti među prvih 10 na ATP listi, prema tome plasman ne bi smio biti problem?

– I mi mislimo da će tako biti. Što se Olimpijskih igara tiče, računamo na njih i nadamo se da će se održati. Jasno, planiramo nastupiti zajedno.

Zahvalan sam svim trenerima

Predstavite nam malo svoj tim, Goran Orešić je vaš glavni trener, a tko je još u ekipi?

– Da, Goran Orešić je moj teniski trener, a Dubravko Debeljak kondicijski. S obojicom sam počeo surađivati u isto vrijeme, koncem 2014. godine. Vrhunski su stručnjaci, ali i odlični ljudi tako da naš odnos nadilazi isključivo poslovni odnos. Jako smo dobri prijatelji i to su ljudi bez kojih ne bih postao ovakav tenisač i čovjek.

Tko vam je od bivših trenera najviše pomogao u tome da postanete vrhunski tenisač?

– Osim spomenutima, zahvalan sam, naravno, svim trenerima i osobama koje su mi pomagale kroz moju karijeru. Nikoga ne bih izdvajao...

Igrači parova često daju znakove prstima kod serviranja. Možete li našim čitateljima objasniti što te geste znače i koliko vam one pomažu?

– Nema puno filozofije oko tih signala s prstima. Neki timovi imaju i više znakova, ali radi se uglavnom o dogovoru oko smjera servisa i smjera kretanja igrača na mreži nakon servisa.

Sjajno ste počeli ovu sezonu, što biste još željeli dosegnuti u njoj?

– Mnoge smo ciljeve već ispunili... Mislim da je najvažnije da nastavimo igrati ovako kvalitetno, a to će nas sigurno ponovno dovesti u situaciju da se borimo za naslove na najvećim turnirima – rekao je Mektić.

Na ATP 250 turniru u Ženevi ovog tjedna Mate se vratio svom bivšem partneru Austrijancu Oliveru Marachu, a vi ne igrate. Zbog čega ste se razdvojili?

– Mate ima neku obvezu prema sponzoru koji je iz Ženeve, pa je zato odlučio nastupiti. Inače ne bi igrao ni on. Ja sam nastojao preskočiti ovaj tjedan i malo se odmoriti.

