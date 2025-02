Ovo je surovo! Slavlje rukometaša još nije ni prestalo, a jedan već sutra ima novu utakmicu

Dan nakon spektakularnog dočeka rukometaši Hrvatske, osvajači srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu koje je u nedjelju završilo u Oslu, i dalje su pod dojmom. No sada ih čeka povratak u stvarnost. Nema puno odmora, neki su već danas u pogonu, primjerice Mateo Maraš čija Tatabanya danas igra kup utakmicu u gostima kod Komla.

– Ne znam hoće li me trener poštedjeti te utakmice, ali sigurno sam u sastavu za subotnji derbi kada nam u goste dolazi Pick Szeged. Njima je utakmica jako bitna jer Veszprem i oni imaju jednak broj bodova dok smo mi na trećem mjestu s pet bodova manje. Opet, želimo zadržati treće mjesto kako bismo i sljedeće sezone igrali Europsku ligu, pa se nećemo lako predati – rekao je Mateo Maraš, igrač Tatabánye.

Doček?

– San snova. Nisam vjerovao koliko nas je navijača dočekalo. Mislio sam da će biti nekoliko tisuća ljudi i to je to. Kad ono, čudo jedno. To su trenuci koje pamtiš cijeli život i drago mi je da sam bio dio ove priče. Nadam se da ću imati još puno ovakvih dočeka – istaknuo je Maraš.

Mario Šoštarić bio je malo ljut na svoje suigrače iz Szegeda.

– Nakon što smo pobijedili Mađarsku u četvrtfinalu, na Facebooku su se pojavile priče kako će svi Mađari u polufinalu navijati za Francusku, a protiv nas. Rekao sam da nisu korektni pa su se počeli ispričavati.

Marin Šipić će uskoro opet na parket. Njegov Kriens igra u Kupu Švicarske protiv Kadettena.

– Pamtit ću svaki trenutak, od dodjele medalje, leta do Zagreba i dočeka na Trgu. Bio sam na dočeku kada smo 2020. osvojili srebro na Europskom prvenstvu, ali ovaj je doček to nadmašio. Rekli su mi ljudi da su veći doček od nas imali samo nogometaši kada su osvojili srebro na SP-u u Rusiji. Tih 500 000 ljudi koliko ih je bilo na dočeku nikad nitko neće nadmašiti osim ako nogometaši osvoje svjetsko prvenstvo. Nažalost, nema puno vremena za slavlje, čekaju nas klupske obaveze. mene u subotu čeka Kadetten, naši najjači suparnici u Švicarskoj. Što se tiče prvenstva, igrat ćemo s njima u finalu doigravanja, ali u subotu je Kup – tko izgubi, ostaje bez trofeja – rekao je Šipić.

Za zagrebaše također nema puno odmora.

– Rekao sam im da će svi biti u sastavu za subotnju utakmicu Kupa kada gostujemo kod Rovinja. Nije nam puno vremena preostalo do gostovanja u Ligi prvaka, kod Szegeda. Ta utakmica je na rasporedu 12. veljače. Reprezentativci se nažalost moraju brzinski odmoriti i pripremiti za nama jako važnu utakmicu skupine Lige prvaka. Pobjeda u Szegedu ostavlja nas u utrci za osminu finala – rekao je Velimir Petković, trener Zagreba.

Filip Glavaš., Veron Načinović i Tin Lučin odradili su danas još jedan doček, u rodnoj Rijeci.

– Mislim da još nitko nije svjestan što smo napravili i što se to dogodilo na Trgu. Bez lažne skromnosti, ovaj je doček nešto najljepše što mi se dogodilo u životu. Nakon Trga otišli smo na zajedničku večeru, a potom u izlazak. Vjerujem da smo zaslužili da se malo opustimo. Nismo dugo ostali, do pet, šest ujutro. Za mene je još veća od medalje činjenica da smo puno djece zainteresirali za ovaj naš sport. To je za mene najveća pobjeda – rekao je Filip Glavaš, sjajno desno krilo Zagreba i hrvatske reprezentacije.

U Njemačkoj se za vikend nastavlja prvenstvo. Tako će Domagoj Duvnjak u subotu u Kielu ugostiti Magdeburg, a Dominik Kuzmanović s Gummersbachom dočekuje Stuttgart. Marko Mamić će sa svojim Leipzigom u nedjelju gostovati u Hannoveru, Ivan Martinović će isto tako u nedjelju u goste Blaženku Lackoviću, koji je pomoćni trener Hamburga. Josip Šimić igra u nedjelju sa svojim Potsdamom u gostima kod Füchsea. Eisenach, čiji je vratar Špikić, odgodio je svoju utakmicu protiv Lemga za vikend pa će on imati nešto više slobodnog vremena.

– Prije dva mjeseca nisam ni sanjao da ću biti dio reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Pomogao sam koliko sam mogao, nadam se da će me izbornik i dalje zvati. Doček? To je bilo nestvarno. Moram u miru pogledati sve te snimke i fotografije s Trga. Bilo je predobro. Imat ću što pričati mojima kad se vratim u Berlin. Da, u nedjelju je već utakmica. Kako nisam puno igrao na SP-u vjerujem da će me trener puno koristiti u gostima kod "lisica" – rekao je Šimić.

U Francuskoj se u subotu igraju utakmice Kupa. Veron Načinović će s Montpellierom u goste Aixu, a Ivan Pešić će s Nantesom kod kuće dočekati PSG. Kup u subotu igraju Leon Šušnja i Lovro Mihić. Njihova Wisla igra protiv Wybrzezea.

Još jedan doček održao se u Zadru,. Tamo je priređena fešta za Luku Lovru Klaricu, ali i izbornika Dagura Sigurdssona. Sad se svi pitaju odakle u Zadru izbornik, no odgovor je prilično jednostavan. Islandski trener kupio je, na nagovor svog nekadašnjeg igrača iz Füchsea Ivana Ninčevića, kuću u Zadru i tako postao stanovnik ovog dalmatinskog grada.