Ovo je 5 razloga za jedan od najsramotnijih poraza Hajduka. Zbog fijaska je ostao bez bogatstva

Hajduk je šokantno ispao od Ružomberoka, šestoplasiranog kluba slovačke lige. Jedan je to od najšokantnijih, najsramotnijih poraza u povijest splitskog kluba. Sezona od koje se puno očekivalo zastala je veće na samom početku, a neulaskom u skupinu Konferencijske lige Hajduk će ostati bez 10-ak milijuna eura koje bi zaradio od Uefinih nagrada i prihoda od barem tri europske utakmice u skupini. Ono što još više brine navijače Hajduka je da ova momčad niti najmanje ne izgledao kao momčad koja bi mogla ugroziti dominaciju Dinama.



1. Nedostatak igračke kvalitete

U modernom nogometu osnova igre su bekovi i krila, a pogleda na Hajdukove igrače na toj poziciji pokazuje koliko je Hajduk igrački tanak. U smiraj utakmice protiv Ružomberoka Hajduk je napadao preko Moufija s desne, odnosno Dialla s lijeve strane, igrača koji su i u prošloj sezoni pokazali da su na Poljudu tek za popunjavanje kadra. A kada vam Anthony Kalik u samo 45 minuta u igri promijeni tri pozicije (prvo je igrao veznog, pa krilo, pa beka) onda je to najbolji dokaz koliko nedostaje igračke kvalitete u momčadi. A onaj koji misli da Sahiti i Mamba donose ekstra prevagu na krilima, taj ne razumije nogomet. Od superkvalitetne, Hajduk trenutačno ima samo Livaju, Pukštasa, Uremovića i potencijalno Rakitića. Sve ostalo je samo prosjek, pa čak i ispod prosjeka.

Učinak u fotelji sportskog direktora Nikole Kalinića zasad mu je jednak igračkom u zadnjoj sezoni, dakle nikakav. Doveo je Gennara Gattusa, koji je veliko igračko, ali zasad gotovo beznačajno trenersko ime. Doveo je i Ivana Rakitića, ali u kakvoj je formi Raketa mogli smo vidjeti baš protiv Ružomberoka, gdje je jedva stajao na nogama dok je u 75. minuti izlazio s travnjaka. Novopridošli Mamba pokazao je dosad vrlo malo, a ostala pojačanja Kalinić nije ni doveo. Iako je, od početka prijelaznog roka, bio svjestan da mu je kadar momčadi jako tanak. Još početkom roka Kalinić je obećao i dolazak napadača, no i tu je zasad zapelo. Mnogi su bili skeptični kada je čovjek bez iskustva postavljen na tako odgovornu funkciju sportskog direktora, a prema Kalinićev dosadašnjim rezultatima, pokazuje se da su itekako bili u pravu.



3. Predsjednik koji ne postoji

A gdje je Ivan Bilić, pitaju se mnogi ovih dana. Dok je na Poljudu gorjelo zbog sukoba na relaciji Gattuso – Perišić, novi predsjednik Ivan Bilić kao da se sakrio u mišju rupu. Niti pisma, niti razglednice. Njegov prethodnik Lukša Jakobušić imao je nevjerojatan gard, drčan, probitačan, odlučan stav, pa makar nekad uradio nešto krivo, navijači su u njega imali povjerenja, jer čovjek je iz dana u dan pokazivao viziju i ostvarivao je napredak. Bilić se pak zasad samo skriva iza sportskog direktora, dao mu je sve ovlasti, odriješio je kesu i za Gennara Gattusa, no planovi i želje su jedno, a realnost drugo. Nadzorni odbor smjenu Jakobušića prije kraja sezone objasnio je potrebom da se novom predsjedniku da više vremena za prilagodbu. No, Bilić to ekstra vrijeme zasad nije iskoristio, a na kraju utakmice s Ružomberokom, kada su prema njemu poletjele čaše, osjetio je što znači odgovornost prvog čovjeka tako velikog kluba kao što je Hajduk.

Gennaro Gattuso u Hajduk je došao kao drugi izbor, nakon što je propalo dovođenje Ivana Jurića. Dočekan je Talijan kao spasitelj, kao veliki trener, no dosadašnja igra Hajduka nije pokazala da je Gattuso trenerski barem na približnoj razini kao što je bio igrački. Gattuso ustvari još nema konkretnijih trenerskih uspjeha, uglavnom je nizao neuspjehe te su klubovi jedva dočekali da ga potjeraju. Na primjeru Perišića je pak pokazao i nedostatak socijalne inteligencije, ispao je druker koji je od riječi do riječi prepričao razgovor s Ivanom Perišićem. To se tako ne radi, jer tko će mu od igrača sada vjerovati. Uostalom, već je i Livaja po porazu od Ružomberoka izjavom dao naslutiti da se ne slaže s vizijom trenerove igre. Nakon ovog debakla Gattusu će biti izuzetno teško.



5. Nepostojanje šampionskog garda

Hajduk osim Livaje, te sada Rakitića, u momčadi nema igrače šampionskog garda. Uostalom, dovoljno je pogledati u statistiku da bi vam sve bilo jasno. Pa samo jedan igrač Dinama s klupe, Arijan Ademi, ima više trofeja nego cijela momčad Hajduka zajedno. I taj nedostatak šampionskog garda vidio se u završnici prošle, ali i početku nove sezone. Jer, da imaju taj gard, hajdukovci bi prošli šestoplasiranu momčad slovačke lige, koja po Transfermarktu vrijedi svega 6,75 milijuna eura, odnosno čak sedam puta više od Hajdukove (50,5 milijuna eura).