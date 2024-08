VIDEO Drama na Poljudu: Navijači htjeli upasti u svečanu ložu, gađali su predsjednika Hajduka

Nogometaši splitskog Hajduka svoj nastup u kvalifikacijama Konferencijske lige završili su 0-1 (0-1) domaćim porazom od slovačkog Ružomberoka u uzvratnom susretu 3. pretkola. Kako je prva utakmica prije tjedan dana u Slovačkoj završila bez pogodaka, Ružomberoku je jedan pogodak bio dovoljan za prolaz. A taj gol nije zabio nitko od igrača Ružomberoka već je Zvonimir Šarlija u samom otvaranju dvoboja, u 5. minuti, nespretnom reakcijom zatresao vlastitu mrežu.

Bijeli do kraja pred krcatim stadionom nisu uspjeli zabiti pogodak koji bi ih odveo barem u produžetke pa su se tako već u osmom mjesecu oprostili od europskog natjecanja, što je naravno izazvalo negodovanje kod splitske publike.

Navijači Hajduka su nakon poraza bili očekivano razočarani i bijesni, a neki od njih pokušali su se probiti do svečane lože kako bi se obračunali s čelnim ljudima Hajduka. Nekolicina navijača došla je do lože na Poljudu te pokušala u nju upasti, raznim predmetima su pokušali gađati predsjednika kluba Ivana Bilića. Neki izvori tvrde da je uistinu pogođen, ali za to definitivno nema službene potvrde.

Također, svađali su se s pripadnicima osiguranja i policije, ali na kraju su zadržani na ogradi ispred lože, pa je spriječen veći incident poslije debakla Hajduka.