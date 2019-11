Ovih 11 trebalo bi krenuti na Rujevici! Znate li koliko će HNS zaraditi plasmanom na EP?

I Rujevica, nadamo se, od danas ulazi u almanahe hrvatske nogometne reprezentacije kao tek drugi naš stadion s kojega vatreni izravno osiguravaju plasman na jedno veliko natjecanje. Prethodno se odlazak na SP i EP četiri puta slavio u Zagrebu, a posljednji put dogodilo se to u studenome 2017. godine u Pireju, u tek trećemu Dalićevu nastupu na klupi Hrvatske.

Rujevica bi se tako trebala još jednom potvrditi kao Dalićevo sretno utočište, jer upravo nakon Čačićeva remija s Fincima na Kvarneru Livnjak je bio ustoličen za izbornika. Te večeri 6. listopada 2017. godine Dalić je u svojem splitskom stanu, zajedno s kumom Edijem Šunjićem i njihovim suprugama, mirno na TV-u gledao utakmicu Hrvatska – Finska 1:1, a potom su svi skupa otišli na večeru. Koji sat poslije, u gluho doba noći, Daliću je iznenada zazvonio mobitel. S druge strane bio je Davor Šuker...

Kovačić nije prvi izbor

Dvije godine kasnije Zlatko Dalić ima neusporedivo komotniju situaciju uoči sudbinske utakmice za plasman na EP. Igra doma protiv 31. selekcije sa svjetske rang-liste (Hrvatska je 7.) i dovoljan mu je i samo bod za izravan odlazak na Euro.

Koliki smo favoriti protiv Slovaka, ilustrirat će i ovaj zadivljujući podatak: Hrvatska je jedina europska reprezentacija koja u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo nikada nije izgubila utakmicu na domaćem terenu! U 34 nastupa ima 26 pobjeda i osam remija. Usto, kod kuće nije bila poražena ni u dva domaća sraza dodatnih kvalifikacija za plasman na EP, 2003. protiv Slovenije i 2011. protiv Turske.

Pa ipak, iako su od Dalićeva doigravanja s Grcima prošle samo dvije godine, reprezentacija koja je nastupila u tim kvalifikacijskim utakmicama danas ima tek jedva prepoznatljive obrise.

Dakle, Dalić je Grcima u Pireju, 12. studenoga 2017. godine, kada smo osigurali plasman na SP, suprotstavio ovu jedanaestoricu: Subašić, Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinić, Rakitić, Brozović, Modrić, Perišić, Mandžukić, N. Kalinić. U igru su ušli Pašalić, Rebić i Kramarić. Ta je momčad u tom trenutku vrijedila astronomskih 251,5 milijuna eura, a izbornik je raspolagao igračima Atletica, Liverpoola, Milana, Barcelone, Real Madrida, Intera, Juventusa.

iz tadašnjih “grčkih” prvih 11 danas će protiv Slovaka početi samo trojica protagonista, Brozović, Modrić i Perišić. U tadašnjoj momčadi bio je samo jedan nogometaš izvan liga Petice (Vida), a u današnjoj su čak petorica, od toga čak trojica igrača Dinama, Livaković, Perić i Petković. I to je nesvakidašnja pojava, jer posljednji put trojica dinamovaca počela su službenu kvalifikacijsku utakmicu za vatrene još davnoga 6. lipnja 2007. godine, kada je izbornik Bilić protiv Rusa u Zagrebu (0:0) izabrao Ćorluku, Modrića i Eduarda. U to vrijeme Dominik Livaković imao je 12 godina...

Današnja Dalićeva momčad za Slovačku ima tržišnu vrijednost čak 55,25 milijuna eura nižu od one iz Pireja, iako i ova vrijedi respektabilnih 196,25 milijuna eura. Zanimljivo, ni kada je bio igrač Real Madrida, a ni sada kada igra vrlo dobro u Chelseaju, Mateo Kovačić nije prvi Dalićev izbor, a samo taj dragulj vrijedi 35 milijuna eura i skuplji je od čak petorice prvotimaca zajedno, Livakovića, Jedvaja, Perića, Barišića i Petkovića. Netko će reći da prisutnost tako klasnoga igrača na klupi samo dodatno pojačava dojam o raskoši i moći naše reprezentacije, dok virtuoz Kova vjerojatno ima nešto drukčiji pogled na takav svoj status. Usput, u 54 nastupa do sada je postigao samo jedan gol za Hrvatsku, ali on nije pao u službenoj, nego u prijateljskoj utakmici s Gibraltarom.

Najmlađa momčad ikada

Osim Kovačića, izbornik će na klupi imati i L. Kalinića, Slugu, Bartoleca, Juranovića, Škorića, Melnjaka, Badelja, Pašalića, Roga, Brekala i Oršića.

Na kraju, Dalić Slovake napada s najmlađom momčadi koja je ikada vodila boj za plasman na veliko natjecanje, s prosječnom dobi igrača od ni 26 godina (25,9) te s petoricom igrača koji nemaju dvoznamenkast broj nastupa: Livakovićem (8), Ćaletom-Carem (3), Perićem (0), Vlašićem (9) i Petkovićem (7). Pa ipak, ni to neiskustvo igranja u presudnim dvobojima ne bi im trebalo biti pretežak teret protiv već traumatiziranih Slovaka.

Još samo taj jedan bod i evo nas na Euru, a Savezu minimum od 9,25 milijuna eura (samo za plasman)! Krepat ma ne molat!

