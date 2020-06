Ove činjenice moraju zabrinuti Dinamova trenera, a još se i Petković ozlijedio

Dinamo je upisao novi neuspjeh, nakon poraza od Lokomotive, te remija s Goricom, odigrao je 0:0 s Osijekom.

Po prikazanom nisu plavi izgubili dva boda, Osijek je bio bliži punom plijenu po prilikama i događanjima pred vratima Livakovića na jednoj i Ivušića na drugoj strani.

Igra Dinama polako postaje zabrinjavajuća. No osim igre, trenera Jovićevića sada može brinuti i ozljeda Brune Petkovića.

Naime, Dinamov napadač iz igre je izašao u 75. minuti nakon jednog dvoboja s Talysom.

Očito mu je nešto 'škljocnulo' u koljenu kada se odmah uhvatio za bolno mjesto. Ne bi bilo dobro da se radi o nečem ozbiljnijem uoči prijelaznog roka.

A Osijek se može nadati da može do drugog mjesta, sad mu slijedi važan derbi s Rijekom u Gradskom vrtu.

Nije previše mijenjao

Iako je naslov prvaka Dinamo osigurao, Igor Jovićević nije previše mijenjao, od mladih snaga u početnih 11 bili su Đira i Marin, te očekivano, Gvardiol jer je nakon susreta u Gorici Theophile imao problema.

Osijek se našao u problemima i prije početka prvenstva. Na zagrijavanju je probleme osjetio Laszlo Kleinheisler, liječnička služba pokušala ga je oporaviti, ali 20 minuta prije početka susreta bilo je jasno da neće moći, ozbiljno se počeo zagrijavati Dmitro Lopa, a mađarski reprezentativac otišao je u svlačionicu. U konkurenciji nisu bili ozlijeđeni Žaper i kartonirani Ndockyt, te operirani Grezde.

Osijek je prvi otvorio susret prilikom i to jako dobrom. Bočkaj, koji je ovaj put počeo na desnoj strani, probio se kroz sredinu, uposlio Talysa koji je s desne strane snažno tukao, ali je Livaković odlično reagirao i sačuvao svoja vrata.

Pokazalo se da je to bila najbolja prilika koju smo od ove dvije momčadi vidjeli u prvom dijelu. I nastavio je Osijek još neko vrijeme u tom ritmu, bio je prilično opasan, sijevale su lopte oko vratiju Dinama, Livaković je imao dosta posla dok s druge strane Dinamo nije uspijevao niti jednom zaprijetiti Ivušiću, teško je dolazio do šesnaesterca Osijeka pa je u prvih pola sata Dinamo odigrao jednu dobru akciju.

Marin je uposlio Leovca, ali je njegov udarac završio u bloku, te je svoj udarac s 25 metara iskušao Moro, ali otišlo je to preko vratiju. Osijekov blok bio je jako čvrst, a igra Dinama prespora i neinventivna da bi taj defenzivni blok probila. Kako se bližilo poluvrijeme, tako je i igra Osijeka prema naprijed poprilično ‘nestala’ i na odmor se u takvom odnosu snaga otišlo s čvrstih 0:0.

U nastavak je Jovićević uveo Kulenovića i Ćužea i krenuli su plavi čvršće, agresivnije, življe. No, sav taj entuzijazam brzo je splasnuo, sve se smirilo i Dinamo, osim blokiranog udarca Leovca u prvom dijelu, nije imao niti jedan udarac u okvir suparničkih vratiju do 88. utakmice kad je Kulenovićev udarac obranio Ivušić, i to dovoljno govori kako su plavi jučer izgledali.

Osijekovi napadi, kad bi se dogodili, bili su puno konkretniji i opasniji i sad bi se Jovićević već morao zabrinuti. Od nastavka prvenstva nakon korona stanke Dinamo ne igra dobro, sve to izgleda stihijski, bezidejno. Igračima se ne može zamjeriti borbenost, vidi se da hoće, da trče, trude se, ali svaka kombinatorika je nestala negdje u ‘sezoni’ izolacije.

I čini se da će Jovićević imati puno više posla negoli se to moglo očekivati jer ni u pobjedama protiv Varaždina i Slavena Belupa plava momčad nije bila nimalo uvjerljiva.

- Imali smo više nekih situacija, da je bilo mirnoće u završnici, mogli smo napraviti problema odličnom Livakoviću, ali i ovako smo imali više udaraca. No, bodom u Maksimiru moram biti zadovoljan, ovamo nitko ne može doći bahato i reći da će uzeti tri boda – rekao je trener Osijeka Ivica Kulešević.

Navijači nisu zadovoljni

- U planu je bila pobjeda, ali energija i spor protok lopte otežavali su nam posao. No, moram reći da smo već krenuli s pripremama, s težim treninzima, malo su teže noge pa nije bilo lucidnosti ni svježine. Zadnjih 15-ak minuta išli smo hrabrije, okomitije. Očito je stanka ostavila traga, uz to isprobavamo neke opcije, probali smo i s 4-4-2. Imamo natjecateljski naboj, imaju ga i svi ostali, svi se za nešto bore. No, mi tempiramo vrh forme za neka druga vremena, imamo još vremena – objasnio je lošije izdanje plavih trener Dinama Igor Jovićević.

No, navijači teško mogu biti zadovoljan s ovakvim izdanjima koliko god je u fokusu sljedeća europska sezona. Tri utakmice u nastavku prvenstva plavi nisu postigli pogodak i ovo ne ide na bolje, kako je najavljivao trener plavih Jovićević.

>> Samo još tri osobe na svijetu znaju što i ovaj Hrvat, pogledajte kako to radi!