Ovakve pohvale Gvardiol još nije dobio, jedan od najvećih nije štedio komplimente na račun Hrvata

Nakon velikog trilera u završnici utakmice do vrijedne je pobjede i nova tri boda došao Manchester City. Aktualni engleski prvak uspio je na gostovanju kod Wolverhamptona pobijediti 2:1, i to golom Johna Stonesa u samoj završnici dovobja. Prvi gol za City zabio je Joško Gvardiol, bio je to fantastičan pogodak, možda i najljepši u karijeri mladog hrvatskog stopera.

Gvardiol se na asistenciju Jeremyja Dokua oslobodio svojih čuvara i s lijeve strane, slabijom desnom nogom pogodio suprotne rašlje domaćeg vratara. Trenutak iz 33. minute obilazi svijet, a to je bio drugi ovosezonski pogodak Gvardiola koji je nakon utakmice dao intervju za službenu stranicu kluba.

Englezi opčinjeni Gvardiolom, dive mu se zbog novog poteza kojim je osvojio svijet: 'Nevjerojatan je'

- Dobra stvar je što imam odlične suigrače. Tu smo jedni za druge, kada dođeš u ovaj klub, postaje dio tebe i to je ono što trebamo. Bilo je bitno da se vratimo u utakmicu nakon što smo gubili i da zabijemo još jedan prije poluvremena. Da budemo pošteni, 1:1 i nije toliko loš rezultat nakon prvog dijela, znali smo da moramo dati sve od sebe - rekao je Gvardiol.

Trener Pep Guardiola nije štedio riječi hvale na račun senzacionalnog Gvardiola.

- Momčadi imaju četiri obrambena igrača, ali kada igraju protiv nas, brojka se promijeni u pet, tu su i vezni igrači koji se priključe, drže se za ruke s braničima. Što onda trebaš? Joška Gvardiola. Odličan udarac, sjajno se snašao u malom prostoru, bez toga bi bilo teško - rekao je trener Manchester Cityja, jedan od najvećih nogometnih stratega svih vremena.