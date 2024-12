Otpisana zvijezda dobit će veliku priliku u Dinamu? Moglo bi debitirati već zaboravljeno pojačanje

Dinamo danas odlazi u susjedstvo, zacijelo i u svoj privremeni budući dom, u Kranjčevićevoj igraju s Lokomotivom. Lako bi netko pomislio da je to lagani posao za plave jer je Lokomotiva na posljednjem mjestu, no to bi bilo zavaravanje s obzirom na to da maksimirska momčad ima imperativ, a već duže ne igra dobro. Doduše, raspoloženje se popravilo nakon remija sa Celticom u Ligi prvaka, to sigurno nešto znači za samopouzdanje.

– Ne samo Celtic. I prethodna utakmica, protiv Slavena u prvenstvu, u kojoj nismo pobijedili, ali smo pokazali dobru igru i defenzivno i ofenzivno, podigla nam je samopouzdanje. Vjerujem da ćemo u ove dvije utakmice (Lokomotiva i Varaždin, nap. a.) osvojiti šest bodova, da se približimo vodećima i da uđemo u zimsku pauzu nešto mirniji – kazao je trener Dinama Nenad Bjelica.

Dodatni razlog za optimizam je što će trener plavih imati veći kadar igrača za tu utakmicu negoli ga je imao protiv Celtica iako i dalje nema Petkovića, Sučića, Ogiware...

– Ademi i Mišić također su otpali do kraja godine. Torrente i Cordoba vraćaju se u kadar. Polako se vraćaju i Moharrami, Perković, Perić, Oliveras i Bočkaj. To su igrači koji nisu registrirani za Ligu prvaka, ali na njih možemo računati u prvenstvu. Imamo šest-sedam igrača više u odnosu na utakmicu protiv Celtica. Tako je konkurencija u momčadi bolja.

Bjelica je u drugom mandatu u Dinamu startao baš protiv Lokomotive i upisao visoku 5:1 pobjedu.

– Odigrali smo tad sjajnu utakmicu, ali, moram podsjetiti, tad smo bili kompletni. U tim okolnostima bilo je lakše doći do pozitivnog rezultata, ali vjerujem i u ove momke. Pokazali su da se na njih može maksimalno računati – kazao je Nenad Bjelica.

