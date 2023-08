Otkriveno koliko Jokić zarađuje na konjima: Iznosi govore sami za sebe

Nikola Jokić je svoje Denver Nuggetse u prošloj sezoni osvojio do prvog naslova prvaka NBA-a u povijesti. Nakon toga se zabavio sa suigračima u Las Vegasu, a potom se zaputio u rodni Sombor gdje se posvetio svojim konjima.

Srpski košarkaš u rodnome gradu posjeduje ergelu Dreamcatcher. Poznato je kako ulaže pozamašne svote u kupovinu rasnih konja, iako zarada od utrka u kojima sudjeluju nije osobito velika.

Tijekom ljeta često je viđen gost na hipodromima u rodnome gradu, u Subotici, ali i u Italiji. Njegov je najuspješniji konj Amy Del Duomo sudjelovao u pet utrka.

Nikola Jokic’s top horse Amy Del Duomo’s 1st place finishes and purses (€) over the last year:



- July ‘23: Duzijanca - €1,079

- June ‘23: Subotika Mile - €462

- August ‘22: Preradovic Family Race - €462

- July ‘22: Duzijanca - €925

- June ‘22 Subotika Mile - €308 pic.twitter.com/eJnkHWvhxp