Otkrila je kakvim se sve prljavštinama služe u želji da je zaustave na putu do titule

Još u nedjelju Ivana Habazin otputovala je u Atlantic City, na najznačajniju borbu svoje karijere. A taj okršaj s najvećom boksačicom današnjice Claressom Shields već je dvaput odgađan pa se 30-godišnja Zlatarčanka nada da vrijedi ona o “trećoj sreći”.

Prvi je put meč otkazan zbog ozljede Shields, a drugi put zbog ozljeda Ivanina trenera Jamesa Alija Bashira, a nanio mu ih je, u jednoj od najvećih boksačkih sramota u povijesti, upravo brat svjetske prvakinje.

Takvo što dvostruka olimpijska pobjednica zacijelo nije planirala, ali bogme nije ni predvidjela mogućnost da se njezin brat kriminalac, koji je tih dana baš izašao na uvjetnu slobodu, uvijek može oteti kontroli.

No zato kojekakve smicalice Ivani priređuju ljudi koji okružuju Shields.

– Claressa je za njih zlatna koka i oni sve poduzimaju da ona taj meč ne izgubi pa su zato i mene pokušavali destabilizirati.

Kako to radi tim Shields, Ivana je opisala s nekoliko primjera.

Pokušavaju je iznervirati

– Nakon što sam napravila standardni liječnički pregled, oni su mi javili da je potreban i test na trudnoću koji su zaboravili spomenuti u prvome kontaktu. Istina je da se test na trudnoću obično radi sedam dana prije, no Atletska komisija New Jerseya dozvoljava da može biti star i 15-30 dana pa su mi to mogli javiti puno ranije.

Dva dana prije mog polaska u SAD javili su se i kazali da moram ponovo poslati nalaz na hepatitis. Začin svemu su avionske karte koje su nam poslali, a po njima sam ja putovala odvojeno od trenera Stevea Upshera. On je putovao na relaciji Zagreb – Frankfurt – Philadelphia, a ja sam išla linijom Zagreb – Bruxelles – Montreal – Philadelphia.

Premda oni traže načine da mi otežaju dane uoči borbe, ne mogu me ničim iznenaditi. Osim toga, čovjek koji je sada moj savjetnik veliko je ime u američkom boksu pa se neće ni usuditi. Upravo zahvaljujući njemu dobila sam bolje uvjete nego što sam očekivala.

Kad smo već kod trenera, hoće li na meč u Atlantic City (u noći s petka na subotu) doći njen glavni trener Ali Bashir?

– On je sada gripozan, no potrudit će se da bude u publici, nadam se u prvom redu. Nije još u stanju raditi, a i moraju mu napraviti rekonstrukciju čeljusti i staviti zube, a sve to ne smiju dirati dok neke stvari ne zarastu.

Što se na koncu dogodilo s kukavičkim napadačem s leđa, Claressinim bratom?

– Koliko ja znam, čovjek je u zatvoru i čeka suđenje koje bi trebalo biti u prvom mjesecu. No nisam upućena u detalje. On je optužen i, s obzirom na to da je u to vrijeme bio na uvjetnoj slobodi, može očekivati novu zatvorsku kaznu.

Shields se nedavno oglasila izjavom da će brutalno nokautirati Ivanu jer priča previše i ne poštuje nju kao prvakinju:

– Ne vjerujte u njezine laži da ja u našem prošlom terminu nisam zadovoljila vagu. Ivana nema izgleda protiv mene. Ona nije dobra kao Christina Hammer koju sam s lakoćom pobijedila. Kada ova borba završi, više je se nitko neće ni sjećati.

Ivana joj tijekom presice u New Yorku nije ostala dužna, a nama je prije polaska u SAD kazala:

– Ljudi iz Showtimea tražili su moj odgovor na te njene izjave. Veli ona da ja previše pričam, no ne laje pas radi sela, nego radi sebe. Voljela bih vidjeti koga je to ona nokautirala.

Prigodom sučeljavanja Ivana je zaradila pljesak iz auditorija za sljedeću izjavu:

– Claressa Shields nije najveća boksačica svih vremena. Ne, ona je samo najveća zlostavljačica svih vremena. Ona može reći što hoće, no priča joj je jeftina. A u petak neće reći ništa jer ja ću je nokautirati.

– Ti si jeftina – otpovrnula je Amerikanka ljutito.

– Ja mogu biti jeftina, no ti ne možeš biti pametna. Ne znaš ni čitati – uzvratila je Ivana, a Claressa je na sve to rekla:

– Sada bih je najradije ošamarila, no tada bi pobjegla na avion i odjurila kući.

Ivana ima jednu fakultetsku diplomu, a vrlo vjerojatno će imati i drugu, a o Claressinoj razini obrazovanja nema nikakvih podataka.

– Pokvarit ću Claressi planove da se u UFC-u bori s Amandom Nunes i zaradi velike novce.

A ona je pozvana da gleda Ivaninu i Claressinu borbu iz prvog reda.

– Lijepo od Claressina stožera da su zvali Nunes da vidi kako im planovi propadaju.

Koliko bi se pak promijenio Ivanin život kada bi ona pobijedila i postala vlasnica dva pojasa svjetske prvakinje?

– Promijenio bi se drastično. Tada bi se kovali novi planovi vezani uz ljude u Americi koji su se bavili mojim brendiranjem. U tom kontekstu vidjet ćete jedno iznenađenje kada krene meč.

A veliko iznenađenje bila bi i Ivanina pobjeda jer mnogi boksački analitičari misle da su joj izgledi koliki i Dinamu da pobijedi Manchester City. No ona ne misli tako:

– Može ona pričati što hoće, no lav ne mjeri sebe po tome što o njemu misli ovca pa ja o njoj i ne razmišljam. Nokautirat ću je u petak i začepiti joj usta – poručila je Ivana protivnici koju je etiketirala kao zlostavljačicu.

Pripremam međunarodnu platformu protiv bullyinga. U tom smislu ova moja pobjeda donijet će značajne svari.

Zanimljivo je da Showtime (TV kuća koja ima prava na ovaj meč) uopće nije ispričao Ivaninu priču, a ona je u nekim segmentima i zanimljivija od Claressine koja sigurno nije živjela u samostanu niti je pokušavala postati časna sestra, a nije ni spavala u dvorani za trening. A sve je to iza naše cure o kojoj je u Hrvatskoj snimljen dokumentarni film “Djevojka za nula dolara”.

– Naglasak je na Claressi. Ona je njihov borac, ne žele oni ispričati moju priču. No, kada ja pobijedim, onda će morati pričati o meni. Inače, svatko tko je u boksu, taj nema normalan život pa tako svatko od nas ima svoju priču.

Razlika postoji i u novcu koji će obje cure zaraditi? Prvakinja uvijek dobije puno više od izazivačice.

Promijenila je stil boksa

– Nisam sigurna da će ovaj put prvakinja dobiti puno više. Nakon svega što se dogodilo, bili su to teški pregovori koji su se dobro završili za mene. Kada sve ovo prođe, nagradit ću se. Moram vidjeti što ću prvo kupiti, stan ili kuću.

Dakako, puno veći novac Ivana bi zaradila kada bi pobijedila i branila pojas prvakinje. Tada bi ona bila ta koja postavlja uvjete. No, s obzirom na Amerikankin domaći teren, mnogi su mišljenja da je do pobjede vodi jedino nokaut.

– Mi smo zato i tražili međunarodne suce, da ne budu subjektivni. Ako budem boksala kao što sam sparirala i ako provedem trenerovu taktiku, onda ću je nokautirati. Ne želim sucima dozvoliti da odlučuju.

A koliko je rundi sparinga iza nje?

– Odradila sam 111 rundi, previše ako se mene pita. Trenirala sam ponekad i po tri puta dnevno. I zato se osjećam stvarno spremno, spremnija nego prošli put. Bez obzira na to što nisam imala meč više od godinu dana, ja sam sada uboksanija, čemu je doprinijelo i pet tjedana sparinga. A sparirala sam i s bivšim Claressinim protivnicama.

Tijekom ovih priprema Ivana je mijenjala način boksa.

– Išli smo više prema američkom stilu. Neću više boksati toliko unazad, već više prema naprijed.•