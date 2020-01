Bjelica poslao jasno upozorenje Olmu: Ako ne potpišeš ugovor...

Nogometaši Dinama okupili su se jučer u Maksimiru na početku priprema. Već prije 10 sati počeli su dolaziti prvi igrači, a prvi trening bio je zakazan za 10.30. Svi koji su trebali stigli su na okupljanje, a u četvrtak će im se priključiti Olmo, Stojanović i Adrić. Prvi radni dan plavi su radili u dvorani, trčali u Maksimirskoj šumi jer su tereni ujutro bili prilično zaleđeni, a potom su izišli i na travnjak i odradili na njemu poslijepodnevni trening.

Takav će ritam imati do subote kada u Maksimiru igraju protiv mađarskog ZTE-a, u nedjelju će se malo odmoriti, a onda odlaze na dva tjedna u Rovinj.

Pripremam se da će ostati

– Dinamove su ambicije uvijek maksimalne, dakle želimo dvostruku krunu. U prvenstvu smo na dobrom putu da obranimo naslov prvaka, u četvrtfinalu Kupa imamo teškog suparnika, ali vjerujem da smo sposobni doći i do finala da isperemo onaj gorki okus kada smo izgubili u finalu Kupa. Dinamu je uvijek potreban maksimalan učinak i za to ćemo se boriti. S druge strane, želimo promovirati mlade igrače, dati im šansu da malo više igraju nego jesenas te tako dobiti dodatne vrijednosti za klub – kazao je na početku nove sezone Nenad Bjelica.

Već se dugo, a intenzivirano je to ovih dana, govori o odlasku Danija Olma, što trener očekuje po tom pitanju?

– Dani ima ugovor s Dinamom još godinu i pol, ali nema ponuda koje bi zadovoljile Dinamo, a isto tako i Danija. On se priključuje momčadi i računamo na njega za proljetni dio sezone.

Što bi vam više odgovaralo, da Dani ostane ili da odlaskom otvori više prostora igračima na koje ćete moći računati i na ljeto, za novi napad na Ligu prvaka?

– Najbolje je ono što je najbolje i za Dinamo i za Olma. Potpiše li Dani novi ugovor, na njemu ćemo graditi našu igru na proljeće. Ne potpiše li, neki će drugi igrači dobiti prednost. Ne opterećujem se time, o tome se brine klub, a ja se pripremam kao da će Olmo ostati. Ne ostane li, imamo puno rezervi u našim igračima Ivanušecu, Majeru i Gojaku koji ga mogu dostojno zamijeniti, tako da me to ne uznemirava – odgovorio je Bjelica.

Na određeni način to je i poruka Olmu, ako sad ne dobije dobru ponudu, a dosad je nije dobio, možda bi mu doista bilo pametno potpisati novi ugovor s plavima. Tu bogatu ponudu od navodno 1,2 milijuna eura godišnje plaće mogao bi prihvatiti, a novi ugovor ionako ne bi sprečavao njegov odlazak kad dođe dobra ponuda. Ovako, ostane li na proljeće, a ne potpiše li novi ugovor, sigurno neće imati značajniju minutažu jer će Bjelica zacijelo pripremati njegove nasljednike za novi izlazak u Europu. Nije riječ o ucjeni, Dinamo se jednostavno želi zaštititi, iako bi idealno bilo da u Maksimir dođe dobra ponuda za mladog španjolskog reprezentativca, kojom bi bili zadovoljni i Dinamo i Dani Olmo.

Govorilo se na svjetskim nogometnim tržištima i o drugim plavima, primjerice o Oršiću.

– Priča se o mnogim našim igračima. Siguran sam da klub neće napustiti više od jednog ili dva stožerna igrača, dakle od onih koji su iznijeli teret jeseni kao Oršić, Petković, Olmo, Gojak, Ademi... Vidjet ćemo što će se događati, ali imamo dovoljno unutarnjih rezervi da i bez pojačanja možemo zamijeniti svakoga tko bi nas mogao napustiti.

Bit će još odlazaka

Postoji li neka pozicija koju biste još željeli popuniti?

– Ovisi o odlascima, no bude li potrebe pojačat ćemo i pripremati momčad za ljeto. No, trenutačno nema deficitarne pozicije i da se kao trener zbog toga žalim bilo bi to vrlo nekorektno. Imamo kvalitetan kadar, imamo desetak mladih igrača koji kreću u rad s prvom momčadi, želimo da nam na proljeće pokažu hoćemo li na njih moći računati i na ljeto.

Dinamo ima prilično velik izbor igrača iako su na posudbu otišli Pinto (Portugal) i Lešković (Lokomotiva), a za tjedan dana odlazi i Horkaš, u mostarski Zrinjski.

– Smanjujemo broj igrača, mogla bi otići još dvojica do četvorica. Ne mislim na mlađe, nego na igrače prve momčadi koji su jesenas manje igrali, a do ljeta bi mogli negdje dobiti više šansi – kaže Bjelica, koji će s igračima u četvrtak slušati predavanje o primjeni VAR-a.

– U Poljskoj nam o tome nisu ništa objasnili i pohvalno je što imamo edukaciju.

