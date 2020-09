Otkazan Zagrebački maraton zbog pogoršane epidemiološke situacije

Zagrebački maraton, 29. po redu koji se trebao održati u nedjelju 11. listopada, otkazan je zbog pandemije koronavirusa, objavili su u ponedjeljak organizatori.

- Nakon višemjesečnih napora od nas da osiguramo sve potrebne uvjete za održavanje 29. zagrebačkog maratona, obavještavamo Vas da nažalost moramo otkazati održavanje utrke. Zagrebački maraton je trebao biti održan u nedjelju, 11. 10. 2020. sa startom i ciljem na Trgu bana Josipa Jelačića no nažalost, kao i svi veći maratoni u svijetu ove godine, doživio je istu sudbinu - navodi se u priopćenju organizatora.



"Budući da se epidemiloška situacija u svim zemljama znatno pogoršala, ne možemo svjesno ući u rizik ugrožavanja zdravlja naših trkača i potencijalnog širenja zaraze na druge naše sugrađane.

Zagrebački maraton je veliki i međunarodni sportski događaj koji prvenstveno ima za svrhu promicanje zdravog života te svakako želimo da to tako i ostane - dodaje se u priopćenju.



No, kako bi se obilježio 11. listopada i dan maratona u duhu trčanja, organizatori su najavili održavanje virtualnih utrka te se sada provode pripreme za to, a kroz koji dan će sve informacije o tome biti objavljene na internetskim stranicama Zagrebačkog maratona.

- Nažalost, ova godina je za organizaciju svih događanja neizvjesna i teška. Koliko god smo se nadali da će održavanje utrka biti moguće uz sve organizacijske izmjene i pridržavanje epidemioloških mjera u zoni starta nažalost prevelik je broj sudionika za trenutnu epidemiološku situaciju - nastavljaju organizatori te izražavaju nadu "da je ova godina stvarno izuzetak te da ćemo svi skupa dočekati 29. zagrebački maraton, 10. 10. 2021. s veseljem i zadovoljstvom".